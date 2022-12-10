Павло Вовк стверджує, що введення санкцій в США не стало для нього сюрпризом. Однак всі звинувачення в корупції скандальний суддя відкидає.

Зверніть увагу Відповідь за "мопеди": США вводять санкції проти повітряно-космічних сил Росії

Як Вовк коментує американські санкції

Павло Вовк стверджує, що санкції проти нього в США ввели нібито на замовлення української влади і міжнародних структур, "які намагаються отримати контроль над судовою системою України".

Ці люди, намагаючись уникнути відповідальності за безрезультатно витрачені час і гроші та користуючись своїми зв’язками, ввели в оману Держдепартамент США,

– стверджує Вовк.

Скандальний суддя каже, що санкції проти нього нібито свідчать про "непрофесіоналізм та нікчемність намірів США". Усі звинувачення в корупції та спробах захоплення влади, скандальний суддя, звісно ж, відкидає.

"За останні роки мені довелось багато чого пережити, тож переживу і відсутність можливості з’їздити до США. Я залишався весь цей час в Україні та не планую нікуди їхати, бо впевнений в абсурдності цих звинувачень. А всім діячам, які займаються подібними брудними маніпуляціями, раджу починати думати, кому вони буду скаржитись далі. Все тільки починається", – погрожує Вовк.

"День санкцій" у США

Крім Павла Вовка, санкційні списки США поповнили корупціонери з 4 країн. Також Вашингтон ввів нові санкції проти Росії, зокрема під обмеження потрапили:

співробітники адміністрації російського диктатора Олег Нестеров та Євгеній Кім;

росіянка Марина Середа, яка співпрацювала з фейковим "МВС" "ДНР" і допомагала керувати фільтраційними таборами на окупованих територіях на Донеччині;

росіяни Людмила Зайцева і Очур-Суге Монгуш, причетні до порушень прав людини в Україні;

Центральна виборча комісія РФ, її голова Елла Памфілова та ще 14 членів – за організацію фейкових "референдумів" на захоплених українських територіях.

Також США ввели санкції проти повітряно-космічних сил Росії за незаконне придбання іранських дронів-камікадзе, які окупанти використовують проти України. А ще під санкції потрапив 924-й російський державний центр безпілотної авіації, який відправляв свій персонал до Ірану з метою навчання на іранських дронах. Також у Білому домі вивчають можливість введення експортних обмежень проти Ірану, щоби припинити доступ відповідних технологій в цю країну.