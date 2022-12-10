Павел Волк утверждает, что введение санкций в США не стало для него сюрпризом. Однако все обвинения в коррупции скандальный судья отвергает.

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Как Вовк комментирует американские санкции

Павел Вовк утверждает, что санкции против него в США ввели якобы по заказу украинской власти и международных структур, "которые пытаются получить контроль над судебной системой Украины".

Эти люди, пытаясь избежать ответственности за безрезультатно потраченные время и деньги и пользуясь своими связями, ввели в заблуждение Госдепартамент США,

– утверждает Вовк.

Скандальный судья говорит, что санкции против него якобы свидетельствуют о "непрофессионализме и ничтожности намерений США". Все обвинения в коррупции и попытках захвата власти скандальный судья, конечно же, отвергает.

"За последние годы мне пришлось многое пережить, так что переживу и отсутствие возможности съездить в США. Я оставался все это время в Украине и не планирую никуда ехать, потому что уверен в абсурдности этих обвинений. А всем деятелям, которые занимаются подобными грязными манипуляциями". , советую начинать думать, кому они будут жаловаться дальше. Все только начинается", – угрожает Вовк.

"День санкций" в США

Кроме Павла Вовка, санкционные списки США пополнили коррупционеры из 4 стран. Также Вашингтон ввел новые санкции против России, в том числе под ограничения попали:

сотрудники администрации российского диктатора Олег Нестеров и Евгений Ким;

россиянка Марина Середа, которая сотрудничала с фейковым "МВД" "ДНР" и помогала руководить фильтрационными лагерями на оккупированных территориях Донецкой области;

россияне Людмила Зайцева и Очур-Суге Монгуш, причастные к нарушениям прав человека в Украине;

Центральная избирательная комиссия РФ, ее глава Элла Памфилова и еще 14 членов – за организацию фейковых "референдумов" на захваченных украинских территориях.

Также США ввели санкции против воздушно-космических сил России за незаконное приобретение иранских дронов-камикадзе, которые используют оккупанты против Украины. А еще под санкции попал 924-й российский государственный центр беспилотной авиации, отправлявший свой персонал в Иран с целью обучения на иранских дронах. Также в Белом доме изучается возможность введения экспортных ограничений против Ирана, чтобы прекратить доступ соответствующих технологий в эту страну.