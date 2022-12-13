Во вторник, 13 декабря, стало известно, что украинский парламент проголосовал за ликвидацию ОАСК. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции и другие противоборствующие взяточничеству организации.
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Сколько нардепов проголосовало за это решение
Как отмечают в антикоррупционном международном движении, более 300 народных избранников нажали зеленые кнопки во время голосования по ликвидации ОАСК.
Верховная Рада поддержала законопроект о ликвидации Окружного административного суда в Киеве. "За" проголосовали 310 депутатов,
– написали в твиттере Transparency Ukraine.
Кроме того, там опубликовали фотографию, на которой видно табло Верховной Рады с голосами народных избранников.
Голосование Верховной Рады за ликвидацию ОАСК / Фотография Transparency Ukraine
Народный депутат Ярослав Железняк в своем телеграм-канале отметил, что было 2 голосование за два законопроекта, которые приведут к ликвидации ОАСК. Их номера – 5369 и 5370. Оба получили 310 и 326 голосов соответственно. Голосование по фракциям и парламентским группам:
- Слуга народа – 194 голоса "за";
- Европейская Солидарность – 24 голосов;
- Родина – 11;
- Платформа за жизнь и мир – 20;
- За будущее – 12;
- Голос – 13;
- Доверие – 14;
- Восстановление Украины – 13;
- Внефракционные – 9;
Как ОАСК дискредитировал верховенство права
На самом деле инцидентов, когда одиозный админ суд принимал неправомерные решения, можно перечислить множество. Среди недавнего – знание статуса памятника из исторического здания "Цветы Украины". Кроме того, нужно помнить, что ОАСК:
- в 2014 году запретил устанавливать палатки на Майдане Незалежности во время Революции Достоинства;
- в 2020 году обязал МОН "пересмотреть" описание событий Евромайдана в учебниках истории;
- удовлетворял иски чиновника времен Януковича и коррупционера Портнова, в частности, о запрете "пропаганды" ОУН и УПА;
Кстати, недавно в Соединенных Штатах даже наложили санкции на скандального судью Вовка, всем руководившего в ОАСК. Он дерзко отреагировал на это решение.