Во вторник, 13 декабря, стало известно, что украинский парламент проголосовал за ликвидацию ОАСК. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции и другие противоборствующие взяточничеству организации.

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Сколько нардепов проголосовало за это решение

Как отмечают в антикоррупционном международном движении, более 300 народных избранников нажали зеленые кнопки во время голосования по ликвидации ОАСК.