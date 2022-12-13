Зокрема, багато хто пригадав, як скандальний суд оскаржував багато рішень. Люди жартують, що тепер "ОАСК не може оскаржити свою ліквідацію в ОАСК".

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Як мережа реагує на рішення про ліквідацію ОАСК

Політик та депутат Київської обласної ради заявив: "Помийка і розплідник корупції ОАСК – все".

Нарешті ліквідований. Це довго обіцяв зробити Порошенко. Так само довго це обіцяв і Зеленський. Нарешті, після накладення санкцій США на голову суду Вовка, влада згадала за свою обіцянку! Ну і чудово,

– написав Олександр Аронець.



Реакція депутатки та військової Київради Аліни Михайлової / Скриншот зі сторінки Михайлової

ОАСК всі засідання скачать безплатно без реєстрації mp3,

– пожартував користувач Varenyk_Power.

Окрім того, користувач "пан ⊃фæ∩⊂™ ($8)" посміявся, що нібито: "Ліквідацію ОАСК було ухвалено ще за каденції п'ятого президента України Порошемка".

Також люди почали жартувати й щодо самого ОАСК, який славиться своїми скандальними рішеннями:

Eugene Shatilov відзначив: "ОАСК засмучений, що не може оскаржити свою ліквідацію в ОАСК";

Donbassito: "ОАСК ліквідовано! Замість нього з'явиться КМОАС (Київський міський окружний адміністративний суд)";

demoyasoniachna: "сходила на обід, вертаюсь, а тут вже ОАСК ліквідували";

chornobryvci: "ми дожили до моменту коли ОАСК ліквідовують? ого";

Роман Перебийкрінж: "ОАСК заборонив ліквідацію ОАСКу" – ОАСК";

fkdupgene: "ОАСК здох. Боже, це найкращий день за багато днів. Я двічі прочитав новину, бо не повірив в те що написано".

На сторінці "Джерела пружно б'ють р*сню" навіть написали:

" – ОАСК ліквідували;

– Нарешті. Ще всіх за ґрати;

– Українці – як мед, так і ложкою;

– Так, і ще чайок до меду".



Не втримались та пожартували про ОАСК і в ЦПК / Скриншот 24 каналу

"Ніх** собі. ОАСК ліквідували. Краще пізно ніж ніколи. Треба ще ту всю наволоч звідти ніколи ніде більше не працевлаштовувати й в ідеалі посадити в тюрму зрештою", – написав екскерівник патронатної служби МОЗ та військовий ЗСУ Станіслав Грещишин.

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