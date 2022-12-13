Зокрема, багато хто пригадав, як скандальний суд оскаржував багато рішень. Люди жартують, що тепер "ОАСК не може оскаржити свою ліквідацію в ОАСК".
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Як мережа реагує на рішення про ліквідацію ОАСК
Політик та депутат Київської обласної ради заявив: "Помийка і розплідник корупції ОАСК – все".
Нарешті ліквідований. Це довго обіцяв зробити Порошенко. Так само довго це обіцяв і Зеленський. Нарешті, після накладення санкцій США на голову суду Вовка, влада згадала за свою обіцянку! Ну і чудово,
– написав Олександр Аронець.
Реакція депутатки та військової Київради Аліни Михайлової / Скриншот зі сторінки Михайлової
ОАСК всі засідання скачать безплатно без реєстрації mp3,
– пожартував користувач Varenyk_Power.
Окрім того, користувач "пан ⊃фæ∩⊂™ ($8)" посміявся, що нібито: "Ліквідацію ОАСК було ухвалено ще за каденції п'ятого президента України Порошемка".
Також люди почали жартувати й щодо самого ОАСК, який славиться своїми скандальними рішеннями:
- Eugene Shatilov відзначив: "ОАСК засмучений, що не може оскаржити свою ліквідацію в ОАСК";
- Donbassito: "ОАСК ліквідовано! Замість нього з'явиться КМОАС (Київський міський окружний адміністративний суд)";
- demoyasoniachna: "сходила на обід, вертаюсь, а тут вже ОАСК ліквідували";
- chornobryvci: "ми дожили до моменту коли ОАСК ліквідовують? ого";
- Роман Перебийкрінж: "ОАСК заборонив ліквідацію ОАСКу" – ОАСК";
- fkdupgene: "ОАСК здох. Боже, це найкращий день за багато днів. Я двічі прочитав новину, бо не повірив в те що написано".
На сторінці "Джерела пружно б'ють р*сню" навіть написали:
- " – ОАСК ліквідували;
- – Нарешті. Ще всіх за ґрати;
- – Українці – як мед, так і ложкою;
- – Так, і ще чайок до меду".
Не втримались та пожартували про ОАСК і в ЦПК / Скриншот 24 каналу
"Ніх** собі. ОАСК ліквідували. Краще пізно ніж ніколи. Треба ще ту всю наволоч звідти ніколи ніде більше не працевлаштовувати й в ідеалі посадити в тюрму зрештою", – написав екскерівник патронатної служби МОЗ та військовий ЗСУ Станіслав Грещишин.
Що цьому передувало: важливе
- 13 грудня Верховна Рада проголосувала за ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва. Замість нього утворять Київський міський окружний адміністративний суд. ОАСК протягом 10 днів після набуття чинності закону має передати всі судові справи в КМОАС.
- Варто зауважити, що проєкт закону про ліквідацію ОАСК вніс у Верховну Раду Володимир Зеленський ще 13 квітня 2021 року. Ще тоді в Офісі Президента зауважили, що суд мав достатньо часу, щоб одуматись. Проте там були тільки чергові скандали. Тож в ОП тоді казали, що довіра до суду втрачена.
- Проте Рада ліквідувала суд тільки наступного дня після того, як США запровадили санкції проти скандального судді ОАСК Павла Вовка.
- Варто зауважити, що сам суд відомий "плівками ОАСК", згідно з якими скандальний суддя Вовк втручався в роботу суду та впливав на ухвалення рішень. Також цей суд забороняв встановлювати намети на Майдані під час Революції, задовольняв позови Портнова та ухвалював багато інших сумнівних рішень.