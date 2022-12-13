В частности, многие вспомнили, как скандальный суд обжаловал многие решения. Люди шутят, что теперь "ОАСК не может оспорить свою ликвидацию в ОАСК".

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Как сеть реагирует на решение о ликвидации ОАСК

Политик и депутат Киевского областного совета заявил: "Помойка и питомник коррупции ОАСК – все".

Наконец-то ликвидирован. Это долго обещал сделать Порошенко. Так же долго это обещал и Зеленский. Наконец, после наложения санкций США на главу суда Вовка, власти вспомнили свое обещание! Ну и здорово,

– написал Александр Аронец.



Реакция депутатки и военной Киевсовета Алины Михайловой / Скриншот со страницы Михайловой

ОАСК все заседания скачать бесплатно без регистрации mp3,

– пошутил пользователь Varenyk_Power.

Кроме того, пользователь "господин ⊃фæ∩⊂™ ($8)" посмеялся, что якобы: "Ликвидация ОАСК была принята еще при каденции пятого президента Украины Порошемко".

Также люди начали шутить и о самом ОАСК, который славится своими скандальными решениями:

Eugene Shatilov отметил: "ОАСК расстроен, что не может обжаловать свою ликвидацию в ОАСК";

Donbassito: "ОАСК ликвидирован! Вместо него появится КМОАС (Киевский городской окружной административный суд)";

demoyasoniachna: "сходила на обед, возвращаюсь, а тут уже ОАСК ликвидировали";

chornobryvci: "мы дожили до момента когда ОАСК ликвидируют? ого";

Роман Перебийкринж: "ОАСК запретил ликвидацию ОАСК" – ОАСК";

fkdupgene: "ОАСК сдох. Боже, это лучший день за много дней. Я дважды прочитал новость, потому что не поверил в то, что написано".

На странице "Источники упруго бьют р*сню" даже написали:

– ОАСК ликвидировали;

– Наконец-то. Еще всех за решетку;

– Украинцы – как мед, так и ложкой;

– Да, и еще чаек к меду".



Не удержались и пошутили об ОАСК и в ЦБК / Скриншот 24 канала

"Них** себе. ОАСК ликвидировали. Лучше поздно, чем никогда. Надо еще ту всю сволочь оттуда никогда нигде больше не трудоустраивать и в идеале посадить в тюрьму в конце концов", – написал эксруководитель патронатной службы Минздрава и военный ВСУ Станислав Грещишин.

Что этому предшествовало: важное