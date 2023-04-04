"Поламалися" після вбивства Татарського: в ISW відзначили нервові реакції провоєнних росіян

Російська влада бачить у вбивстві пропагандиста Владлена Татарського не лише український слід. Тепер у цьому звинувачують ще й російського опозиціонера Олексія Навального.

Як зазначають дослідники американського Інституту вивчення війни, національний антитерористичний комітет Росії заявив, що українські спецслужби співпрацювали з Фондом боротьби з корупцією, який Навальний заснував у 2011 році, щоб спланувати напад на пропагандиста.

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Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що за смертю Татарського може стояти український уряд, і стверджував, що Україна нібито вбила інших людей з 2014 року, таких як Дар'я Дугіна.

Слідчий комітет Росії перекваліфікував справу на терористичний акт і заявив, що він був спланований на території України. Міністерство внутрішніх справ Росії підтвердило, що скульптура, яку вручили Татарському перед його смертю, містила приховану вибухівку,

– зауважили аналітики.

У Санкт-Петербурзі 2 квітня підірвали пропагандиста Владлена Татарського. В організації вибуху підозрюють Дар'ю Трепову.

Різноманітні офіційні відповіді помітно роз'єднані, і серед офіційних російських джерел немає консенсусу щодо причетності або зв'язку Трепової з українськими спецслужбами або з Фондом боротьби з корупцією Навального.

У Кремлі не змогли створити єдиний наратив

Офіційна реакція Росії на смерть Татарського не змогла створити єдиного наративу в інформаційному просторі і призвела до розрізнених відповідей.

Кілька відомих мілблогерів і новинних агрегаторів зосередилися на повідомленні про розслідування справи Дар'ї Трепової та аналізі відеозаписів, що передували вибуху. Інші мілблогери стверджували, що напад здійснили українські спецслужби, і поширювали новини про розслідування, не надаючи додаткових коментарів щодо ситуації,

– констатували аналітики.

Серед пропагандистів та росіян немає консенсусу

Так звана народна міліція псевдореспубліки "ДНР" опублікувала просте повідомлення про жалобу за Фоміним, не беручи участі в інформаційній реакції Кремля.

"Депутат" окупованої частини Запорізької області Володимир Рогов заявив, що невідомі зловмисники обрали Татарського своєю мішенню, оскільки він прислухався як до російської, так і до української точки зору, мав понад 500 000 підписників у телеграмі та ефективно організовував збір пожертв для російських військ.

Глава Російської православної церкви патріарх Кирило пов'язав вбивство Татарського з конфліктом навколо Києво-Печерської лаври, який триває, попри те, що очевидного зв'язку між цими двома інцидентами не існує.

Що відомо про ліквідацію Татарського: головне

У "Стріт-барі" в Санкт-Петербурзі 2 квітня пролунав вибух. Там російський пропагандист Владлен Татарський проводив свій "творчий вечір". Внаслідок інциденту Татарський загинув, а ще 32 людей зазнали поранень.

Вибух розслідували за статтею про "вбивство загальнонебезпечним способом". Водночас Національний антитерористичний комітет і прессекретар Кремля Дмітрій Пєсков ще раніше назвали його терактом.

Владлен Татарський – зрадник України. У 2014 році, коли Росія напала на український Донбас, він став бойовиком, але згодом вирушив до Москви. Після повномасштабного вторгнення Кремля пропагандист повернувся в Україну та почав закликати бити по цивільних об'єктах. В інтерв'ю він розповідав, що хоче домогтися "повного знищення української держави".