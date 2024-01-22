Вбивство поліцейських та жінок у Лимані: ДБР затримало нацгвардійця

У місті Лимані Донецької області, вочевидь, сталося страшне вбивство, внаслідок якого пішли з життя 4 людей: двоє поліцейських та дві цивільні жінки. Власне, державне бюро розслідувань розпочало справу за фактом умисного вбивства.

Вранці 21 січня оголосили тривожну новину: у місті Лимані під час конфлікту з військовослужбовцем Нацгвардії загинули чотири людини. Після виклику місцевою жителькою поліції, зв'язок з першою групою правоохоронців був втрачений, а на місці події пізніше знайшли тіла правоохоронців з вогнепальними пораненнями.

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Затримання підозрюваного

Нацгвардієць, який перебував у центрі конфлікту, був затриманий безпосередньо після злочину. Працівники ДБР оперативно відреагували на подію, що дозволило швидко затримати підозрюваного.

Слідчі ДБР проводять всі необхідні заходи для встановлення об'єктивних обставин цієї трагічної події,

– повідомили у пресслужбі Держбюро розслідувань.

Наразі триває досудове розслідування. Слідчі призначили ряд експертиз, які допоможуть встановити деталі злочину. Процесуальне керівництво у справі здійснює Донецька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Кримінальне провадження було відкрито за пунктом 1 частини 2 статті 115 – умисне вбивство, а також статті 348 Кримінального кодексу, у якій йдеться про посягання на життя працівника правоохоронного органу.

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Як працює ДБР: останнє

Державне бюро розслідувань є ключовим органом у боротьбі зі злочинністю на високих рівнях влади та серед військових. Воно було створене для забезпечення ефективного розслідування злочинів, що мають великий суспільний резонанс.