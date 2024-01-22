Вбивство поліцейських та жінок у Лимані: ДБР затримало нацгвардійця
Джерело:ДБР
У місті Лимані Донецької області, вочевидь, сталося страшне вбивство, внаслідок якого пішли з життя 4 людей: двоє поліцейських та дві цивільні жінки. Власне, державне бюро розслідувань розпочало справу за фактом умисного вбивства.
Вранці 21 січня оголосили тривожну новину: у місті Лимані під час конфлікту з військовослужбовцем Нацгвардії загинули чотири людини. Після виклику місцевою жителькою поліції, зв'язок з першою групою правоохоронців був втрачений, а на місці події пізніше знайшли тіла правоохоронців з вогнепальними пораненнями.
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Затримання підозрюваного
Нацгвардієць, який перебував у центрі конфлікту, був затриманий безпосередньо після злочину. Працівники ДБР оперативно відреагували на подію, що дозволило швидко затримати підозрюваного.
Слідчі ДБР проводять всі необхідні заходи для встановлення об'єктивних обставин цієї трагічної події,
– повідомили у пресслужбі Держбюро розслідувань.
Наразі триває досудове розслідування. Слідчі призначили ряд експертиз, які допоможуть встановити деталі злочину. Процесуальне керівництво у справі здійснює Донецька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.
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Як працює ДБР: останнє
Державне бюро розслідувань є ключовим органом у боротьбі зі злочинністю на високих рівнях влади та серед військових. Воно було створене для забезпечення ефективного розслідування злочинів, що мають великий суспільний резонанс.
- Нещодавно співробітники органу вилучили майно білоруської компанії на понад 61 мільйон доларів США, передавши його ЗСУ. Це майно, виявлене в морському порту, могло бути використане для потреб української армії ще майже два роки тому, але через недбалість митниці було "загублене".
- Крім того, ДБР активно займається розслідуваннями, пов'язаними з іншими злочинами. Затримання відомого бізнесмена Ігоря Мазепи на кордоні з Польщею та подальші обшуки в офісі його компанії Concorde Capital стали важливою новиною. Справа Мазепи пов'язана з отриманням прав на землю для будівництва котеджного містечка Goodlife Park.