В городе Лиман Донецкой области, очевидно, произошло страшное убийство, в результате которого ушли из жизни 4 человек: двое полицейских и две гражданские женщины. Собственно, Государственное бюро расследований начало дело по факту умышленного убийства.

Утром 21 января объявили тревожную новость: в городе Лиман во время конфликта с военнослужащим Нацгвардии погибли четыре человека. После вызова местной жительницей полиции связь с первой группой правоохранителей была потеряна, а на месте происшествия позже нашли тела правоохранителей с огнестрельными ранениями.

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Задержание подозреваемого

Нацгвардеец, находившийся в центре конфликта, был задержан непосредственно после преступления. Работники ГБР оперативно отреагировали на произошедшее, что позволило быстро задержать подозреваемого.

Следователи ГБР проводят все необходимые мероприятия для установления объективных обстоятельств этого трагического события,

– сообщили в пресс-службе Госбюро расследований.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Следователи назначили ряд экспертиз, которые помогут установить детали преступления. Процессуальное руководство по делу осуществляет Донецкая специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.

Уголовное производство было открыто по пункту 1 части 2 статьи 115 – умышленное убийство, а также статье 348 Уголовного кодекса, в которой говорится о посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа.

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Как работает ГБР: последнее

Государственное бюро расследований является ключевым органом в борьбе с преступностью на высоких уровнях власти и среди военных. Оно было создано для обеспечения эффективного расследования преступлений, имеющих большой общественный резонанс.