Літак із очільником Генштабу Лівії на борту, ймовірно, розбився в Анкарі

23 грудня в Анкарі приватний літак з очільником Генштабу Лівії міг потрапити в аварію.

Приватний бізнес-літак Falcon 50 з бортовим номером 9H-DFJ, що вилетів з аеропорту Есенбога в Анкарі до Тріполі, о 20:52 23 грудня 2025 року припинив виходити на зв'язок.

Попередньо було отримано повідомлення про аварійну посадку поблизу Хаймани, але подальшого контакту з літаком встановити не вдалося.

На борту перебував начальник Генштабу Лівії генерал-лейтенант Мухаммед Алі Ахмед Аль-Хаддад та ще четверо пасажирів.

Через інцидент повітряний простір Анкари тимчасово закрили для польотів. Раніше генерал Аль-Хаддад відвідав Туреччину за запрошенням начальника Генштабу Туреччини Сельчука Байрактароглу і був прийнятий міністром оборони Яшаром Гюлером.