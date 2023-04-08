У російських авіакомпаній закінчуються запаси запчастин для обслуговування літаків, – WSJ

Через санкції у Росії бракує запчастин, необхідних для проведення технічного обслуговування пасажирських літаків. Запасів у країні-агресорці вистачить максимум на кілька місяців.

За кілька днів після повномасштабного вторгнення Росії в Україну США та Європа наклали на Росію серію санкцій та експортного контролю, які заблокували надання запчастин, послуг та інших технологій для парку комерційних авіалайнерів країни. Це ключова опора російської економіки, яка напряму залежить від Заходу. Санкції триватимуть, поки триватиме російська агресія проти України.

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У Росії визнали, що у них бракує запчастин

Через санкції США та Європи Росія не має доступу до будь-яких контактів із виробниками літаків, партнерами з технічного обслуговування та багатьма постачальниками ключових деталей – від двигунів до шасі й не може проходити обов'язкові планові перевірки.

Російські авіакомпанії також втратили прямий доступ до найважливіших онлайн-посібників та документації щодо усунення несправностей, які Boeing та Airbus надають клієнтам за підпискою. Вони допомагають авіакомпаніям справлятися з непередбаченими пошкодженнями або належним чином ремонтувати літаки поза плановими перевірками.

У грудневому інтерв'ю виконавчий директор ПАТ "Аерофлот-Російські авіалінії" сказав, що запасних частин у компанії вистачить на найближчі 2 – 6 місяців.

Крадені літаки в Росії продовжують курсувати на свій страх та ризик

Росія буквально вкрала лізингові літаки. 26 лютого 2022 року ЄС ухвалив рішення про повну заборону на постачання та лізинг літаків, вертольотів та іншої авіатехніки до Росії, а також їх страхування та техобслуговування. 14 березня диктатор Путін підписав закон, який за рішенням уряду країни дозволяє реєструвати права на іноземні літаки, які перебувають у лізингу російських компаній. Це буквально крадіжка літаків для збереження парку іноземних повітряних суден.

У грудні 2022 року Центральний банк Росії заявив, що на західні літаки припадає 97% всіх пасажирських перевезень в країні. Російські авіакомпанії продовжують літати на незаконно привласнених літаках попри брак необхідних запчастин. Минулого року внутрішніми рейсами скористались близько 95 мільйонів пасажирів.

Європейські літаки Airbus SE складають близько 77% російського парку з 696 літаків, які перебувають в експлуатації. Ці сучасні літаки потребують частих оновлень програмного забезпечення, доступу до посібників з усунення несправностей та технічного обслуговування, кваліфікованих інженерів і, що особливо важливо, запасні частини для заміни застарілих або зламаних компонентів.

Росія не оприлюднила статистику безпеки польотів за 2022 рік. Також у пресі країни не повідомлялося про загиблих внаслідок авіакатастроф за останні 12 місяців, а мінтранс Росії та "Аерофлот" не відповідають журналістам на запити про коментарі.

Компанія Airbus наголошує, що компанія дотримується правил експортного контролю США і санкцій Європейського союзу. Обмеження також поширюються на надання обладнання та послуг неросійським організаціям, які мають намір надіслати ці деталі російським партнерам. Будь-який постачальник, авіакомпанія чи ремонтна фірма, що постачає запчастини Airbus російським перевізникам, будуть виключені зі списку клієнтів Airbus.