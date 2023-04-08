У российских авиакомпаний заканчиваются запасы запчастей для обслуживания самолетов, – WSJ

Из-за санкций в России не хватает запчастей, необходимых для проведения технического обслуживания пассажирских самолетов. Запасов в стране-агрессоре хватит максимум на несколько месяцев.

Через несколько дней после полномасштабного вторжения России в Украину США и Европа наложили на Россию серию санкций и экспортного контроля, которые заблокировали предоставление запчастей, услуг и других технологий для парка коммерческих авиалайнеров страны. Это ключевая опора российской экономики, напрямую зависящая от Запада. Санкции будут продолжаться, пока будет продолжаться российская агрессия против Украины.

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В России признали, что у них не хватает запчастей

Из-за санкций США и Европы Россия не имеет доступа к контактам с производителями самолетов, партнерами по техническому обслуживанию и многими поставщиками ключевых деталей – от двигателей до шасси и не может проходить обязательные плановые проверки.

Российские авиакомпании также лишились прямого доступа к важнейшим онлайн-руководствам и документации по устранению неисправностей, которые Boeing и Airbus предоставляют клиентам по подписке. Они помогают авиакомпаниям справляться с непредвиденными повреждениями или должным образом ремонтировать самолеты вне плановых проверок.

В декабрьском интервью исполнительный директор ПАО "Аэрофлот-Российские авиалинии" сказал, что запасных частей у компании хватит на ближайшие 2 – 6 месяцев.

Угнанные самолеты в России продолжают курсировать на свой страх и риск

Россия практически украла лизинговые самолеты. 26 февраля 2022 года ЕС принял решение о полном запрете на поставку и лизинг самолетов, вертолетов и другой авиатехники в Россию, а также их страхование и техобслуживание. 14 марта диктатор Путин подписал закон, по решению правительства страны позволяющий регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге российских компаний. Это буквально кража самолетов для сохранения парка иностранных воздушных судов.

В декабре 2022 года Центральный банк России заявил, что на западные самолеты приходится 97% всех пассажирских перевозок в стране. Российские авиакомпании продолжают летать на незаконно присвоенных самолетах, несмотря на нехватку необходимых запчастей. В прошлом году внутренними рейсами воспользовалось около 95 миллионов пассажиров.

Европейские самолеты Airbus SE составляют около 77% российского парка из 696 находящихся в эксплуатации самолетов. Эти современные самолеты требуют частых обновлений программного обеспечения, доступа к руководству по устранению неисправностей и технического обслуживания, квалифицированных инженеров и, что особенно важно, запасных частей для замены устаревших или сломанных компонентов.

Россия не обнародовала статистику безопасности полетов за 2022 год. Также в прессе страны не сообщалось о погибших в результате авиакатастроф за последние 12 месяцев, а минтранс России и "Аэрофлот" не отвечают журналистам на запросы о комментариях.

Компания Airbus отмечает, что компания соблюдает правила экспортного контроля США и санкции Европейского союза. Ограничения также распространяются на предоставление оборудования и услуг нероссийским организациям, которые намерены прислать эти детали российским партнерам. Любой поставщик, авиакомпания или ремонтная фирма, снабжающая запчасти Airbus российским перевозчикам, будут исключены из списка клиентов Airbus.