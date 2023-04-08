Следующий пакет санкций против России закроет возможности, которые сейчас используются в Москве для обхода санкций. Об этом 24 Каналу рассказал бывший премьер-министр России в 2000 – 2004 годах Михаил Касьянов.
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Скрывать правду больше не могут
Последние месяцы Владимир Путин декларировал, что Россия вроде бы преодолела санкции, США и Европа ничего не могли им сделать, а лишь якобы навредили сами себе. Однако недавно президент России сменил свою риторику и начал говорить о том, что на самом деле санкции Запада работают. Более того, заявил, что санкции с ними надолго.
Отрицать очевидное стало невозможно, к тому же, закончились запасы объяснений причин агрессии против Украины, которые в течение года менялись по несколько раз. Ситуация в России усугубляется,
– заявил Касьянов.
В экономике России разрушены многие логистические цепочки, нет запчастей во многих отраслях, в том числе и в производстве военного вооружения.
Касьянов отметил, что 11 пакет санкций Евросоюза будет направлен в основном на "закрытие дыр", которые сегодня используются в России для обхода санкций. Речь идет о поставках для целей Путина определенных компонентов, которые в России не производят, но очень нужны для продолжения агрессии против Украины.
Михаил Касьянов о признании влияния санкций на Россию: смотрите видео
Российская экономика идет ко дну
В прошлом году Россия потеряла 3-4% ВВП в связи с тем, что санкции вводились постепенно. В этом году тенденция упадка российской экономики продолжится, вероятно, с новой силой.
"Как ни манипулировали статистикой, как ни маневрировали, все видят, как сильно сжалась их экономика за прошлый год. А уже за первый квартал этого года российская экономика сжалась еще на 4%", – рассказал бывший премьер-министр России.
Темпы ухудшения ситуации в России зависят от возможности Украины провести успешную контроперацию. Путин сейчас призывает к так называемому "миру", потому что понимает, что экономически очень слабеет.
Санкции против России: последние новости
- В России произошли серьезные изменения на валютном рынке. Недавно китайский юань стал самой торговой валютой в России, опередив доллар США. Такие изменения могли повлечь за собой дополнительные санкции против тех российских банков, которые могли осуществлять трансграничные переводы в долларах и других валютах.
- После заседания Ставки Главнокомандующего сообщили, что аппарат СНБО вместе с правительством и министерствами готовит новый мощный санкционный список лиц, поддерживающих и работающих на агрессию. Владимир Зеленский рассказал, что эти лица будут заблокированы.
- Сейчас российский рубль входит к самым слабым валютам мира. Позиции рубля свалились на 5 – 10%. За год полномасштабной войны российский рубль по ряду причин обвалился больше гривны.