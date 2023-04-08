Следующий пакет санкций против России закроет возможности, которые сейчас используются в Москве для обхода санкций. Об этом 24 Каналу рассказал бывший премьер-министр России в 2000 – 2004 годах Михаил Касьянов.

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Скрывать правду больше не могут

Последние месяцы Владимир Путин декларировал, что Россия вроде бы преодолела санкции, США и Европа ничего не могли им сделать, а лишь якобы навредили сами себе. Однако недавно президент России сменил свою риторику и начал говорить о том, что на самом деле санкции Запада работают. Более того, заявил, что санкции с ними надолго.

Отрицать очевидное стало невозможно, к тому же, закончились запасы объяснений причин агрессии против Украины, которые в течение года менялись по несколько раз. Ситуация в России усугубляется,

– заявил Касьянов.

В экономике России разрушены многие логистические цепочки, нет запчастей во многих отраслях, в том числе и в производстве военного вооружения.

Касьянов отметил, что 11 пакет санкций Евросоюза будет направлен в основном на "закрытие дыр", которые сегодня используются в России для обхода санкций. Речь идет о поставках для целей Путина определенных компонентов, которые в России не производят, но очень нужны для продолжения агрессии против Украины.

Михаил Касьянов о признании влияния санкций на Россию: смотрите видео

Российская экономика идет ко дну

В прошлом году Россия потеряла 3-4% ВВП в связи с тем, что санкции вводились постепенно. В этом году тенденция упадка российской экономики продолжится, вероятно, с новой силой.

"Как ни манипулировали статистикой, как ни маневрировали, все видят, как сильно сжалась их экономика за прошлый год. А уже за первый квартал этого года российская экономика сжалась еще на 4%", – рассказал бывший премьер-министр России.

Темпы ухудшения ситуации в России зависят от возможности Украины провести успешную контроперацию. Путин сейчас призывает к так называемому "миру", потому что понимает, что экономически очень слабеет.

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