Глава государства отметил, что сегодня был насыщенный день, сообщает 24 Канал. В частности, прошло очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего.

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Президент провел заседание Ставки

Зеленский рассказал, что основное внимание на заседании Ставки уделили боям:

за Авдеевку и Бахмут,

за Луганщину,

за каждое из тех направлений, где враг пытается сломить оборону всей Украины.

Я благодарю каждого солдата, сержанта, офицера и генерала, которые противостоят этому. Которые обретают для Украины устойчивость – всему государству – именно там, в боях в самых горячих точках передовой,

– подчеркнул глава государства.

На Ставке докладывали командующие направлений, Главком и разведка. Отдельно рассмотрели подготовку новых бригад и снабжение войск боеприпасами и оружием.

"Второе. Аппарат СНБО вместе с правительством, вместе с министерствами готовит новый мощный санкционный список лиц, работающих на агрессию. Они будут заблокированы", – добавил президент.

Также Зеленский провел длительное совещание по поводу энергетики, в частности относительно:

стратегических вопросов – развития и защиты украинской энергосистемы при любых условиях,

текущих вопросов – об энергообеспечении украинцев и украинского бизнеса.

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В Украине положили начало новой традиции

Президент отметил, что в официальную жизнь Украины добавили новую традицию уважения. Сотни тысяч мусульман Украины и мусульманское сообщество мира – разные государства и разные народы – в период священного Рамадана соблюдают строгий пост.

Когда садится солнце, происходит Ифтар – ужин. В Украине это уважается повсюду, и даже на передовой, даже в условиях боев. Крымскотатарский народ чтит Рамадан,

– рассказал глава государства.

По его словам, уважение всегда должно быть обоюдным, поэтому с этого года ежегодно в Украине с участием главы государства будут проводить такую специальную меру уважения.

"И сегодня впервые – в крымскотатарском культурном центре. Мир должен знать: вернутся в международные отношения уважение и порядок только тогда, когда в Крым вернется украинский флаг, когда там будет свобода – так же, как и повсюду в Украине", – подчеркнул украинский лидер.

Президент наградил украинских воинов, исповедующих ислам и сражающихся вместе со всеми в Силах обороны Украины.

"Имел честь разделить ифтар с нашими воинами, представителями Меджлиса, всем украинским мусульманским сообществом. И хочу поблагодарить всех в большом мусульманском сообществе мира, кто поддерживает наш принцип – принцип о том, что никому не позволено агрессией разрушать мир, который всем на земле дарован Богом одинаково, кто ценит каждый народ так же, как мы в Украине", – заявил Зеленский.

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Глава государства наградил 771 бойца

Президент также подписал сегодня несколько указов о награждении государственными наградами украинских воинов.

771 боец. Воины механизированных бригад, штурмовых, бригад теробороны, наши зенитчики, тактическая авиация, артиллерия, разведбаты, инженерные бригады, танкисты,

– отметил украинский лидер.

Он добавил, что всего за время полномасштабной войны более 43,5 тысячи наших защитников и защитниц отметили государственными наградами.

"Я благодарю всех, кто защищает государство! Слава всем, кто сейчас в бою ради Украины! И поздравляю всех, кто сегодня празднует Благовещение! Молимся за победу наших воинов и спасение всех наших людей от зла оккупации!" – подытожил Зеленский.