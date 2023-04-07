Глава держави зазначив, що сьогодні був насичений день, повідомляє 24 Канал. Зокрема, відбулося чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача.
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Президент провів засідання Ставки
Зеленський розповів, що основну увагу на засідання Ставки приділили боям:
- за Авдіївку і Бахмут,
- за Луганщину,
- за кожен із тих напрямків, де ворог намагається зламати оборону всієї України.
Я дякую кожному солдату, сержанту, офіцеру та генералу, які протистоять цьому. Які здобувають Україні стійкість – усій державі – саме там, у боях у найгарячіших точках передової,
– наголосив глава держави.
На Ставці доповідали командувачі напрямків, Головком та розвідка. Окремо розглянули підготовку нових бригад та постачання боєприпасів і зброї у війська.
"Друге. Апарат РНБО разом з урядом, разом з міністерствами готує новий потужний санкційний список осіб, які працюють на агресію. Вони будуть заблоковані", – додав президент.
Також Зеленський провів тривалу нараду щодо енергетики, зокрема стосовно:
- стратегічних питань – розвитку й захисту української енергосистеми за будь-яких умов,
- поточних питань – про енергозабезпечення українців і українського бізнесу.
Дивіться звернення Володимира Зеленського
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