Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, повідомляє 24 Канал. Також він раніше зазначав, що біля Бахмута ПВК "Вагнера" втратила спроможність виконувати бойові завдання самостійно.

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Сирський завжди ухвалював правильні рішення

Череватий зазначив, що генерал Сирський, як і в попередніх операціях, завжди приймав правильні та виважені рішення, які повністю корелювалися з військовою наукою.

Якщо він побачить, що користь від утримання Бахмута менша в нашому операційному розумінні, ми менше виграємо, ніж отримуємо, то може бути здійснений певний тактичний крок відходу на заявлені позиції. Але це, я підкреслю, за потреби,

– наголосив речник Східного угруповання військ.

За його словами, наразі там триває оборонна операція – ворог продовжує атакувати.

"За цю добу відбулося 245 обстрілів різними артилерійськими системами, 21 бойове зіткнення, 88 окупантів було знищено, 124 – зазнали поранень. Було знищено 3 безпілотні літальні апарати ворога, 1 станцію радіоелектронної боротьби та 3 польові склади з боєприпасами", – підсумував Череватий.

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Зеленський сказав, чи можуть вивести війська з Бахмута

За словами президента, оперативною ситуацією керує генерал Олександр Сирський. Для нього найголовніше – зберегти особовий склад й не втратити наших військових. Зеленський допустив, що при такій загрозі можуть бути відповідні рішення.

Якщо будуть відбуватись гарячіші події та небезпека, що ми можемо втратити особовий склад через оточення, безумовно, будуть відповідні рішення генерала на місці,

– зазначив український лідер.

Він підсумував, що чим швидше до України доїде амуніція, тим швидше Сили оборони покращуватимуть ситуацію не лише в Бахмуті, а й по всій лінії фронту.