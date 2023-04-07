Следует заметить, что Ифтар – разговение, вечернее принятие пищи в месяц Рамадан. Его проводят после вечерней молитвы по местному времени.

В конце XX века мусульмане стали организовывать Ифтар в разных странах не только для исповедующих ислам. Его используют для укрепления связей между представителями разных национальностей, проживающих в стране, и ознакомления с жизнью мусульман.

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В Украине начинают новую традицию – Ифтар

Зеленский объявил начало новой традиции в Украине во время первого Ифтара с участием военнослужащих-мусульман, представителей дипкорпуса и Меджлиса крымскотатарского народа.

Сегодня мы основываем такую традицию для Украины – Ифтар именно на официальном уровне вместе с нашими героями – присутствующими воинами-мусульманами, вместе с Меджлисом крымскотатарского народа, вместе с представителями всего мусульманского сообщества Украины. И этим мы утверждаем, что Украина ценит каждого человека, ценит каждое сообщество,

– заявил украинский лидер.

Он подчеркнул, что разнообразие, закрепленное уважением, является частью характера независимой Украины.

"И пусть такой наш характер всегда укрепляется и направляет лишь на добрые дела", – заявил глава государства.

По его словам, Украина благодарна мусульманам и всему мусульманскому сообществу мира, кто одинаково с украинцами стремится к миру и защите от зла. Ведь наше государство всегда будет помнить сражающихся за то, чтобы на всей украинской территории была свобода и безопасность.

"Все мы объединены верой, и нам не дано знать наверняка всего впереди пути, но мы все уверены в одном: нас не сломать, не разъединить и не стереть, особенно наше главное – не стереть наши ценности, потому что мы идем с уважением ради единства и свободы. Мы доверяем тому, кто дал нам это главное, кто дал нам жизнь, и верим, что придет день, когда он даст нам и победу", – подытожил президент.

В Украине положили начало новой традиции / Фото Укринформ

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Украина в Рамадан предложила обменять военнопленных мусульман

Советник по коммуникациям руководителя Офиса Президента Дарья Заровна рассказала, что Украина предложила России обменять военнопленных, исповедующих ислам по принципу "всех на всех". Эту тему подняли по случаю начала месяца Рамадан – священного для всех мусульман. Россия отказалась.

"Мы вышли с предложением обменять мусульман "всех на всех" с обеих сторон в знак уважения к их культуре и традициям. К сожалению, российская сторона восприняла эту идею без особого энтузиазма", – отметила Заровна.

По ее словам, эта инициатива – одно из многих креативных решений, к которым прибегает украинская переговорная сторона, чтобы обменять пленных.

Обратите внимание! Рамадан – это месяц обязательного для мусульман поста, являющийся одним из пяти столбов ислама. В течение Рамадана правоверные мусульмане в дневное время отказываются от еды, питья, курения и интимной близости. Продолжительность месяца составляет 29 или 30 дней и зависит от лунного календаря.