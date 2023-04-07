Варто зауважити, що Іфтар – розговіння, вечірнє прийняття їжі під час місяця Рамадан. Його проводять після вечірньої молитви за місцевим часом.

Наприкінці XX століття мусульмани стали організовувати Іфтар в різних країнах для не лише для тих, хто сповідує іслам. Його використовують для зміцнення зв'язків між представниками різних національностей, що проживають у країні, та ознайомлення з життям мусульман.

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В Україні започатковують нову традицію – Іфтар

Зеленський оголосив про започаткування нової традиції в Україні під час першого Іфтару за участю військовослужбовців-мусульман, представників дипкорпусу і Меджлісу кримськотатарського народу.

Сьогодні ми започатковуємо таку традицію для України – Іфтару саме на офіційному рівні разом з нашими героями – присутніми воїнами-мусульманами, разом з Меджлісом кримськотатарського народу, разом з представниками всієї мусульманської спільноти України. І цим ми стверджуємо, що Україна цінує кожну людину, цінує кожну спільноту,

– заявив український лідер.

Він наголосив, що різноманіття, закріплене повагою, є частиною характеру незалежної України.

"І хай такий наш характер завжди зміцнюється і направляє саме на добрі справи", – заявив глава держави.

За його словами, Україна вдячна мусульманам і всій мусульманській спільноті світу, хто однаково з українцями прагне миру і захисту від зла. Адже наша держава завжди пам'ятатиме тих, хто б'ється, аби на всій українській території була свобода і безпека.

"Усі ми об'єднані вірою, і нам не дано знати напевно усього шляху, який попереду, але ми всі впевнені в одному: нас не зламати, не роз'єднати та не стерти, особливо наше головне – не стерти наші цінності, бо ми йдемо з повагою заради єдності та заради свободи. Ми довіряємо тому, хто дав нам це головне, хто дав нам життя, і віримо, що прийде день, коли він дасть нам і перемогу", – підсумував президент.

В Україні започаткували нову традицію / Фото Укрінформ

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Україна до Рамадану запропонувала обміняти військовополонених мусульман

Радниця з комунікацій керівника Офісу Президента Дарія Зарівна розповіла, що Україна запропонувала Росії обміняти військовополонених, які сповідують іслам за принципом "всіх на всіх". Цю тему порушили з нагоди початку місяця Рамадану – священного для всіх мусульман. Росія відмовилась.

"Ми вийшли з пропозицією обміняти мусульман "всіх на всіх" з обох сторін на знак поваги до їхніх культури та традицій. На жаль, російська сторона сприйняла цю ідею без особливого ентузіазму", – зазначила Зарівна.

За її словами, ця ініціатива – одне з багатьох креативних рішень, до яких вдається українська переговорна сторона, щоб обміняти полонених.

Зверніть увагу! Рамадан – це місяць обов'язкового для мусульман посту, є одним з п'яти стовпів ісламу. Протягом Рамадану правовірні мусульмани в денний час відмовляються від прийняття їжі, пиття, куріння та інтимної близькості. Тривалість місяця становить 29 або 30 днів і залежить від місячного календаря.