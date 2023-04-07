Про це в ефірі 24 Каналу розповів політичний експерт та керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. Він зазначив, що не очікує дзвінка Сі до Зеленського, аби просто поговорити.

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Він пояснив, що це буде дзвінок, який вказуватиме на вже досягнуті результати на міжнародній арені.

Валерій Клочок повідомив, що впродовж останнього року, від початку широкомасштабного вторгнення, Китай не виходив на серйозну геополітичну гру. Його перші дії почалися на Близькому Сході, коли він досяг певних домовленостей та гарантій Саудівської Аравії з Іраном. Також послідовно налагоджував звʼязки з країнами центральної Азії.

Коли йому стало зрозуміло, що з Росією можна говорити з позиції зверхньої – тоді Сі й полетів до Москви,

– акцентував Валерій Клочок.

"Дзвінок засвідчить те, що вже досягнули результатів та є якісь певні конкретні успіхи – в тому числі для Китаю", – додав Клочок.

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Коли говоритиме з Україною

Експерт зазначив, що Сі не буде вести дискусії. Спочатку працює дипломатія, а тільки потім виходить китайський лідер. Саме тому цей дзвінок буде дуже багато означати для нас.

"Як на мене, ми дещо недооцінюємо роль Китаю у питання припинення війни Росії проти України. Говоримо з точки зору, що Китай може допомогти Росії воювати проти нас й Сі диктатор – все це правда. Китай диктаторська країна. Проте Китаю важливо припинити цю війну й ми мусимо, маємо й використовуємо цю історію. Не випадково лідери Європейського Союзу там з візитами", – пояснив Клочок.

Він наголосив, що навіть США дуже обережно коментують сьогодні Китай. Вони не загострюють з ним відносини. Джо Байден та Держдеп США говорять, що до дзвінка Сі Зеленському треба прислухатися, а також, що це слушна нагода, – буде добре, якщо Україна з Китаєм переговорить.

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