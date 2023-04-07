Деталі розповіла радниця з комунікацій керівника Офісу Президента України Дарія Зарівна. Росія, за її словами, від такої пропозиції відмовилась.
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"Ми вийшли з пропозицією обміняти мусульман "всіх на всіх" з обох сторін на знак поваги до їхніх культури і традицій. На жаль, російська сторона сприйняла цю ідею без особливого ентузіазму", – зазначила Зарівна.
Вона також розповіла, що ця ініціатива – одне з багатьох креативних рішень, до яких вдається українська переговорна сторона, щоб обміняти полонених.
Нашу переговорну групу характеризує проактивна позиція. І постійні пошуки різних кутів, під якими ми заходимо. Це непростий процес, який потрібно продовжувати, постійно шукаючи нові способи витягнути більше наших,
– додала Зарівна.
Варто нагадати, що черговий обмін відбувся 3 квітня. Тоді додому з російського повернулися ще 12 українців. Окрім військовослужбовців, Україна повернула двох цивільних із села Липці Харківської області та Маріуполя. Росія утримувала їх як заручників.
У Координаційному штабі зазначають, що 24 березня Україна добровільно та без жодних умов повернула до Росії усіх п'ятьох важкопоранених полонених, які були транспортабельними. Це відповідає вимогам міжнародного гуманітарного права.
Натомість держава-агресорка вирішила відпустити лише п'ятьох важкопоранених українців, а не всіх, як того вимагають підписані Росією міжнародні конвенції.