Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов під час інтерв'ю. За його словами, в УПЦ МП було виявлено багато представників саме розвідувальної спільноти Росії.

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Шпигунів з УПЦ МП обміняли на українських полонених

Олексій Данілов наголосив, що Росія впливала на Україну не лише за допомогою релігійних організацій, а й через агентурну мережу, яка продовжує працювати у державі, однак наші спецслужби продовжують їм протидіяти.

Водночас викритих шпигунів у лавах УПЦ МП передали Росії в обмін на наших воїнів.

У цій інституції (УПЦ МП – 24 Канал) було дуже багато представників так званої розвідувальної спільноти Росії. Частину з них ми вже обміняли на наших полонених. Це факти, які українці мають знати,

– підкреслив Данілов.

Варто нагадати, що напередодні в етері 24 Каналу Олексій Данілов пояснював, що в лавах УПЦ МП є чимало представників російської ФСБ, тому підкреслив, що Україна не бореться з релігією. Секретар РНБО відзначив, що агент ФСБ Росії не може представляти Бога.

Також Данілов відзначив, що Україна залюбки може обміняти скандального митрополита УПЦ МП Пашу "Мерседеса", аби повернути наших захисників з російського полону. Нагадаємо, зараз він перебуває під домашнім арештом.

Випадки обміну московських попів на українських полонених

Багато випадків обміну московських батюшок на українських полонених є непублічними, проте точно відомий випадок з обміну 16 лютого. Тоді Україна повернула 100 військових та 1 цивільного.

Представник ГУР МО Андрій Юсов повідомив, що сама Росія попросила в української сторони затриманого московського батюшку. Представник розвідки не уточнив, чи священник УПЦ МП єдиний, кого передали в межах обміну, але цілком ймовірно, що переговорний процес вдалося запустити саме після прагнень Росії, щоб Україна видала цього священника.

Пізніше журналісти з'ясували, що мова йде про настоятеля Свято-Казанської парафії Горлівської єпархії Української православної церкви Московського патріархату Миколу Зірку. Він правив у селищі міського типу Ярова Лиманської Громади, що на Донеччині. Напередодні обміну батюшка-колаборант отримав покарання у вигляді 7 років ув'язнення з конфіскацією майна.