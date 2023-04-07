Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью. По его словам, в УПЦ МП было обнаружено много представителей именно разведывательного сообщества России.

Обратите внимание Священнику УПЦ МП, ударившему мальчика с украинским флагом, сообщили о подозрении

Шпионов из УПЦ МП обменяли на украинских пленных

Алексей Данилов подчеркнул, что Россия влияла на Украину не только посредством религиозных организаций, но и через агентурную сеть, которая продолжает работать в государстве, однако наши спецслужбы продолжают им противодействовать.

В то же время разоблаченных шпионов в рядах УПЦ МП передали России в обмен на наших воинов.

В этом институте (УПЦ МП – 24 Канал) было очень много представителей так называемого разведывательного сообщества России. Часть из них мы обменяли на наших пленных. Это факты, которые украинцы должны знать,

– подчеркнул Данилов.

Следует напомнить, что накануне в эфире 24 Канала Алексей Данилов объяснял, что в рядах УПЦ МП немало представителей российской ФСБ, поэтому подчеркнул, что Украина не борется с религией. Секретарь СНБО отметил, что агент ФСБ России не может представлять Бога.

Также Данилов отметил, что Украина с удовольствием может обменять скандального митрополита УПЦ МП Пашу "Мерседеса", чтобы вернуть наших защитников из российского плена. Напомним, сейчас он находится под домашним арестом.

Случаи обмена московских попов на украинских пленных

Многие случаи обмена московских батюшек на украинских пленных непубличные, однако точно известен случай по обмену 16 февраля. Тогда Украина вернула 100 военных и 1 гражданскую.

Представитель ГУР МО Андрей Юсов сообщил, что сама Россия попросила у украинской стороны задержанного московского батюшку. Представитель разведки не уточнил, единственный ли священник УПЦ МП, кого передали в рамках обмена, но вполне вероятно, что переговорный процесс удалось запустить именно после стремлений России, чтобы Украина выдала этого священника.

Позже журналисты выяснили, что речь идет о настоятеле Свято-Казанского прихода Горловской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата Николая Звезду. Он правил в поселке городского типа Яровая Лиманской Громады на Донетчине. В преддверии обмена батюшка-коллаборант получил наказание в виде 7 лет заключения с конфискацией имущества.