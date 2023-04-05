Об этом 24 Каналу рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, все представители ФСБ России, которые находятся на территории Украины, непременно будут выселены.

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УПЦ МП несет угрозу национальной безопасности

Алексей Данилов подчеркнул, что следует понимать, что огромное количество представителей ФСБ России среди тех людей, которые носят расы, ходят с крестами и представляются якобы представителями церкви МП.

Действительно, сегодня мы не боремся с религией! Если кто-то хочет общаться с Богом, пожалуйста, общайтесь, но если Бога представляет ФСБ России, то это уже о других вещах,

– предупредил секретарь СНБО.

По его мнению, это уж точно не о Боге, а о национальной безопасности.

"Ни один институт, имеющий отношение к России, ее сообществу, даже религиозному сообществу, которое сотрудничает с российским террористическим режимом на территории нашей страны не будет!" – подчеркнул Данилов.

По его словам, Украина пока борется со всеми предателями.

Предателей могут обменять на военнопленных

Алексей Данилов искренне поблагодарил украинцев из Хмельнитчины, Львовщины, которые самостоятельно выселяют представителей УПЦ ПМ из храмов.

"Поверьте, следующие территории, области непременно освобождаются от этих представителей России, которые пока еще находятся на территории нашей страны", – убежден секретарь СНБО.

Данилов подчеркнул, что не все граждане знают, что представителей МП россияне охотно меняют на наших военнопленных.

Если будет процедура соответствующим способом справлена, то мы с удовольствием будем их менять на наших военнопленных и не только Павла, но и остальных представителей ФСБ России для того, чтобы они их забирали домой,

– объяснил он.

По его словам, уже неоднократно происходили такие обмены попов, впрочем, они не были публичными.

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