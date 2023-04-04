В понедельник, 3 апреля, митрополита Хмельницкого и Староконстантиновского УПЦ МП Антония (Фиалко) синод московских попов во главе с Онуфрием уволил с должности. Случилось это после того, как священнослужитель встал на защиту бойца, которого избили, и заявил о готовности перейти в Православную церковь Украины.

Смотрите также Татарский погиб после взрыва в Петербурге: все, что известно о подрыве пропагандиста

"Все куда-то исчезли"

Со слов Антония понятно, что перейти в ПЦУ он охотно рад. Однако похоже, что к этому не готовы другие попы, которые находятся на службе в УПЦ Московского патриархата.

Думали остаться в ПЦУ, попросить, чтобы как-то с ними... Я-то готов, я сам перейду, заберу свои вещи, но они (московские попы – 24 Канал) молчат, они убежали. Я их ищу, давайте с вами решим. Я один остался, заложник,

– сказал митрополит.

Собственно, об уходе Антония сообщили в пресс-службе УПЦ МП впоследствии. Также там отметили, что новым руководителем Хмельницкой епархией назначен архиепископ Барышевский Виктор Коцаба, который до этого был викарием Киевской митрополии.

Что нужно знать об Антонии

Он является одним из старейших епископов Московского патриархата в Украине. Важно, что Антоний стоял у истоков создания Украинской автокефальной православной церкви.

Священнослужителем Московского патриархата он стал в 1992 году. Уже в 2018 году митрополит обещал, что придет на Объединительный собор, где создавали ПЦУ. Однако он так и не появился у Софии Киевской.

Упомянем также, что избиение украинского военного Артура Ананьева московскими попами произошло в Свято-Покровском Кафедральном соборе УПЦ МП Хмельницкого.

В понедельник, 3 апреля, стало известно, что защитник написал заявление в полицию. Правоохранители открыли уголовное производство по статье 125 Уголовного кодекса, в которой говорится об умышленном нанесении легкого телесного повреждения.