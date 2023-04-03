На избиение защитника Украины отреагировал и митрополит Хмельницкий и Староконстантиновский Антоний.

К теме Избиение военного священниками УПЦ МП в Хмельницком: все, что известно о вопиющем инциденте

Митрополит остался один

Уже на следующий день митрополит Хмельницкий и Староконстантиновский Антоний, священник которого и избил военного, отреагировал на возмутительное поведение священнослужителя. Он заявил, что осуждает такие действия.

Конечно, осуждаю, я готов его убить сам. Он подвел нас всех. Мы этого не хотели,

– заявил он.

Сам же митрополит, который в своей резиденции наспех собрал вещи, заявил, что и сам готов перейти к ПЦУ. Однако он убеждает, что все его священники молчат. Более того, они уже сбежали.

"Думали остаться в ПЦУ, попросить, чтобы как-то с ними. Я то готов, я заберу свои вещи, но они молчат, они убежали, я их ищу, давайте с вами решим. Я один остался, заложник", – сказал митрополит Антоний.

Следует отметить, что на следующий день после инцидента специальная комиссия начала описывать имущество в храме, которое священники УПЦ МП не успели вывезти. Среди этого имущества в нижнем помещении, где находится библиотека, нашлись доказательства причастности к "русскому миру". В частности, символика России.

Что известно об избиении военного

Военнослужащий Артур Ананьев с начала полномасштабного вторжения ушел добровольцем на фронт в составе 19 стрелкового батальона. Он посетил храм с вопросом, сколько еще прихожанам УПЦ МП нужно смертей украинских бойцов, чтобы они перестали ходить в Московский патриархат. Он заявил, что хотел достучаться до людей, чтобы те перестали молиться московским попам.

Однако вместо ответных слов мужчина, рисковавший жизнью и здоровьем ради Украины, получил удары. В частности, от священника Игоря Слободяна.

Все вместе начали бить и душить,

– рассказал он Артур Ананьев.

Из-за этого военнослужащий попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга в легкой степени. Однако на избиении священники УПЦ МП не остановились и написали заявление против военного. Будто бы именно он первым набросился на представителя духовенства и выбил из его рук Евангелие.

Впоследствии военный записал обращение к обществу, в котором подчеркнул, что обвинение священника против него – это ложь, ведь военный даже касался Евангелия.

Как отреагировали на избиение в УПЦ МП: коротко