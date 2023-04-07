Про них в ефірі 24 Каналу розповів американський політолог Раміз Юнус. Зокрема мовиться про ймовірний військово-стратегічний договір.

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Польща – перший друг

Попри те, що США є головними союзниками України у військово-політичному плані, Польща – перший друг, вважає Раміз Юнус. Вона з перших днів повномасштабного вторгнення підтримала Україну, бо особисто знає через свою історію, що таке Росія.

"Я завжди казав, що Зеленський має відвідати три міста: Вашингтон, Лондон і Варшаву. Поїздка до Вашингтону несла політичні, ідеологічні та інформаційні мотиви. Другий – Лондон, бо ми всі пам’ятаємо підтримку Бориса Джонсона, його візит до Києва і цю роботу продовжують його наступники. А Польща географічно та історично ближча до України і вона правильно повела себе: не відступила і продовжує тиснути на партнерів", – сказав американський політолог.

Раміз Юнус про візит Зеленського в Польщу: дивитись відео

Стоврення нового союзу

Історичний аспект, про який згадав політолог, це події минулого століття у Катині. Коли були розстріляні польські військові, релігійні діячі та інтелігенція органами НКВС. Це розділило Польщу та Росію. А безпосередньо в українській історії зіграли свою роль події від 2014 року. Тому візит Володимира Зеленського – це меседж польському народові, країнам Заходу і безпосередньо Росії.

З іншого боку, це меседж на те, що Польща та Україна можуть заключити окремий договір, як наприклад Туреччина та Азербайджан. Перша є членом НАТО, інша – ні. Але між ними військово-стратегічне партнерство на найвищому рівні. Чому б не заключити варшавську декларацію чи щось схоже,

– припустив ймовірні сценарії експерт.

Він додав, що до цього договору можуть долучитися й Балтійські країни та інші держави-союзниці України. А головуючою буде саме Польща.

Візит Володимира Зеленського до Польщі: основне