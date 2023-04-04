Соответствующее заявление Путин сделал во время поездки в Тулу, пишет 24 Канал. Российский диктатор высказался по поводу развития промышленности и вспомнил о западны санкциях.

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Путин высказался об импортозамещении

"Сегодня с учетом динамики ситуации определим дальнейшие шаги в развитии промышленности. Хочу здесь отметить, что все мы понимаем, что санкции, конечно, надолго", – сказал он.

Поэтому Путин говорит, что России нужны средние и долгосрочные изменения.

"Поэтому наряду с первоочередными мерами замещения импортных технологий и продуктов здесь требуются средние и долгосрочные изменения, направленные на стратегические цели суверенного развития страны", – заявил диктатор.

Путин признал, что санкции с Россией надолго: видео

С России не снимут санкции, пока не арестуют Путина

Международный уголовный суд в марте 2023 года выдал ордер на арест диктатора Путина. Соответствующий шаг суда в Гааге усилил изоляцию Путина.

Что больше, международные санкции не будут сняты с России, пока ордер на арест не будет исполнен. Об этом заявил Стивен Рэпп, бывший посол по особым поручениям, возглавлявший Управление глобального уголовного правосудия в Государственном департаменте.

Маловероятно, что Путин предстанет перед судом в ближайшее время, ведь международный уголовный суд не может судить подсудимых заочно. Также кремлевский диктатор мало путешествует.

Следовательно, чем большее влияние санкции Запада будут иметь на страну-террористку, тем больше в России будут склоняться к тому, чтобы свергнуть диктатора и выдать его.

Путин же своим обращением, видимо, намекает, что в его планы не входит поездка в Гаагу, поэтому россиянам придется терпеть санкции и обнищание.