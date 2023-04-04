Відповідну заяву Путін зробив під час поїздки в Тулу, пише 24 Канал. Російський диктатор висловився щодо розвитку промисловості й згадав про західні санкції.

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Путін висловився про імпортозаміщення

"Сьогодні з урахуванням динаміки ситуації визначимо подальші кроки в розвитку промисловості. Хочу тут відзначити, що всі ми розуміємо, що санкції звісно надовго", – сказав він.

Через це Путін каже, що Росії потрібні середні та довгострокові зміни.

"Тому поряд із першочерговими заходами заміщення імпортних технологій та продуктів тут потрібні середні та довгострокові зміни, спрямовані на стратегічні цілі саме суверенного розвитку країни", – заявив диктатор.

Путін визнав, що санкції з Росією надовго: відео

З Росії не знімуть санкції, поки не арештують Путіна

Міжнародний кримінальний суд у березні 2023 року видав ордер на арешт диктатора Путіна. Відповідний крок суду в Гаазі посилив ізоляцію Путіна.

Що більше, міжнародні санкції не будуть зняті з Росії, поки ордер на арешт не буде виконано. Про це заявив Стівен Репп, колишній посол з особливих доручень, який очолював Управління глобального кримінального правосуддя в Державному департаменті.

Малоймовірно, що Путін постане перед судом найближчим часом, адже міжнародний кримінальний суд не може судити підсудних заочно. Також кремлівський диктатор мало подорожує.

Відтак, що більший вплив санкції Заходу матимуть на країну-терористку, то більше в Росії схилятимуться до того, щоб скинути диктатора та видати його.

Натомість Путін своїм зверненням, мабуть, натякає, що в його плани не входить поїздка в Гаагу, тому росіянам доведеться терпіти санкції та зубожіння.