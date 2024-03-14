Росія могла заглушити GPS-сигнал на літаку міністра оборони Британії, – ЗМІ

Під час того, як міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс повертався з Польщі, на літаку, у якому він перебував почали глушити GPS-сигнал. До таких зухвалих дій може бути причетна Росія.

Журналісти Reuters, посилаючись на джерело в британському уряді й журналістів, які подорожували з Шеппсом, зазначили, що зв'язок був відсутній поруч із Калінінградською областю Росії.

До теми "Маємо масштабувати знищення флоту Росії": Умєров поговорив з главою Міноборони Британії

Зв'язок на літаку Шеппса могли заглушити росіяни

Джерела Reuters повідомили, що під час польоту над Калінінградською областю Росії сигнал GPS на літаку був заблокований приблизно на 30 хвилин.

Протягом цього часу мобільні телефони не могли підключитися до Інтернету, що змусило літак покладатися на альтернативні методи визначення свого місцеперебування.

Міністерство оборони Великої Британії наразі відмовилося надати офіційну заяву з цього приводу.

У нещодавній заяві для The Times джерело з Міноборони Британії повідомив, що авіація країни розробила алгоритм дій у разі таких збоїв. Однак вони підкреслили, що ці глушіння зв'язку становлять небезпеку для цивільних літаків і потенційно можуть загрожувати життю людей.

Цьому немає жодного виправдання, і це вкрай безвідповідальна поведінка з боку Росії,

– підкреслив співрозмовник.

За даними The Times, випадки глушіння сигналу з боку Росії вже були зафіксовані на британських літаках, що вилітали з авіабази Акротірі на Кіпрі раніше. Цікаво, що такі випадки рідко трапляються, коли йдеться про рейси з британськими офіційними особами.

Росія стоїть за глушінням GPS у Європі