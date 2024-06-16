Повернулися, – а хати нема: як подружжя дивом вижило після удару КАБа на Харківщині

Хоч наступальну операцію росіян на півночі Харківщини вдалося призупинити, ситуація залишається складною. Особливо страждають місцеві мешканці Харківської області, які живуть на прикордонні.

Історії місцевих подекуди вражають, деяким – справді чудом вдається виживати після російських атак. Одну з таких історій детальніше розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко.

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Евакуація триває

За минулу добу 15 червня евакуаційні команди змогли вивезти у безпечні місця 12 людей з Куп'янського та Чугуївського району. З моменту, коли ситуація у Вовчанській громаді загострилася, евакуювати вдалося близько 12 тисяч осіб.

Водночас евакуаційні команди самі наражаються на серйозну небезпеку. На жаль, є кілька загиблих та поранених правоохоронців під час таких евакуацій. Так само ризикують і ті люди, що повертаються за залишеними тваринами.

Водночас не всі мешканці прикордонних територій бажають виїжджати з небезпечних місць та залишаються попри постійні обстріли. Рятувальник Олексій Харківський опублікував історію про пару літніх людей, які ледь вцілили після російської атаки.

Перший раз "бахнуло" десь у центрі, я пригнулась до плити. Другий раз бахнуло біля нас, мене вдарило залізною трубою. Я впала і не знала, що робити... Дід кричав звідкись, я не розуміла, де він. Потім побачила, що в нього все обличчя у крові, я підійшла і стала його витягати. Ми вийшли за двір, повернулися, – а хати нема. Взагалі нема. Вони (росіяни – 24 Канал) чимось таким вдарили, що пів вулиці знесло,

– розповіла про трагічний день жінка, що мешкала неподалік Вовчанська.

Є чимало історій про евакуацію людей, які хотіли залишитися вдома до останнього, але залишатися декому вже просто немає де. Зазвичай усіх охочих привозять до Харкова, а вже потім йде розселення у більш-менш безпечне соціальне житло по місту чи області. Також є місця в інших регіонах, куди евакуюють мешканців з Харківських громад. Це, до речі, стосується і тварин.

У всіх небайдужих є можливість підтримати людей, яких евакуювали з прикордоння. До районних центрів допомоги, волонтерських організацій одяг, постільну білизну, засоби гігієни тощо.

Що відбувається на Харківщині