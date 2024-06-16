Вернулись – а дома нет: как супруги чудом выжили после удара КАБа на Харьковщине
Хотя наступательную операцию россиян на севере Харьковщины удалось приостановить, ситуация остается сложной. Особенно страдают местные жители Харьковской области, которые живут на границе.
Истории местных иногда поражают, некоторым – действительно чудом удается выживать после российских атак. Об одной из таких историй подробнее рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко.
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Эвакуация продолжается
За минувшие сутки 15 июня эвакуационные команды смогли вывезти в безопасные места 12 человек из Купянского и Чугуевского района. С момента, когда ситуация в Волчанской громаде обострилась, эвакуировать удалось около 12 тысяч человек.
При этом эвакуационные команды сами подвергаются серьезной опасности. К сожалению, есть несколько погибших и раненых правоохранителей во время таких эвакуаций. Так же рискуют и те люди, что возвращаются за оставленными животными.
В то же время не все жители приграничных территорий желают выезжать из опасных мест и остаются несмотря на постоянные обстрелы. Спасатель Алексей Харьковский опубликовал историю о паре пожилых людей, которые едва уцелели после российской атаки.
Первый раз "бахнуло" где-то в центре, я пригнулась к плите. Второй раз бахнуло возле нас, меня ударило железной трубой. Я упала и не знала, что делать... Дед кричал откуда-то, я не понимала где он. Потом увидела, что у него все лицо в крови, я подошла и стала его вытаскивать. Мы вышли за двор, вернулись – а дома нет. Вообще нет. Они (россияне – 24 Канал) чем-то таким ударили, что пол улицы снесло,
– рассказала о трагическом дне женщина, жившая неподалеку Волчанска.
Есть немало историй об эвакуации людей, которые хотели остаться дома до последнего, но оставаться некоторым уже просто негде. Обычно всех желающих привозят в Харьков, а уже потом идет расселение в более или менее безопасное социальное жилье по городу или области. Также есть места в других регионах, куда эвакуируют жителей из Харьковских общин. Это, к слову, касается и животных.
У всех неравнодушных есть возможность поддержать людей, которых эвакуировали из приграничья. В районные центры помощи, волонтерских организаций одежду, постельное белье, средства гигиены и тому подобное.
Что происходит на Харьковщине
- Офицер отделения разведки бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины Виталий Литвин сообщил, что в направлении Липцов украинские военные перехватили инициативу. Сейчас Силам обороны удается улучшить свое тактическое положение на этом участке фронта.
- Российское наступление в целом обернулось совсем не тем, на что рассчитывали оккупанты. Они не только не достигли значительного успеха, но и теряли ежедневное невероятное количество военных. Чиновник НАТО на условиях анонимности заявил журналистам, что Россия в день теряла около 1000 военных.
- К слову, наступательная операция россиян на севере Харьковщины не развилась, как могла, в том числе и благодаря разрешению стран-партнеров использовать западное оружие по территории России. Глава Пентагона Ллойд Остин заметил, что наступление врага замедлилось как раз после снятия запрета на удары по России, ситуацию удалось стабилизировать.