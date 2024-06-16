Історії місцевих подекуди вражають, деяким – справді чудом вдається виживати після російських атак. Одну з таких історій детальніше розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко.
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Евакуація триває
За минулу добу 15 червня евакуаційні команди змогли вивезти у безпечні місця 12 людей з Куп'янського та Чугуївського району. З моменту, коли ситуація у Вовчанській громаді загострилася, евакуювати вдалося близько 12 тисяч осіб.
Водночас евакуаційні команди самі наражаються на серйозну небезпеку. На жаль, є кілька загиблих та поранених правоохоронців під час таких евакуацій. Так само ризикують і ті люди, що повертаються за залишеними тваринами.
Водночас не всі мешканці прикордонних територій бажають виїжджати з небезпечних місць та залишаються попри постійні обстріли. Рятувальник Олексій Харківський опублікував історію про пару літніх людей, які ледь вцілили після російської атаки.
Перший раз "бахнуло" десь у центрі, я пригнулась до плити. Другий раз бахнуло біля нас, мене вдарило залізною трубою. Я впала і не знала, що робити... Дід кричав звідкись, я не розуміла, де він. Потім побачила, що в нього все обличчя у крові, я підійшла і стала його витягати. Ми вийшли за двір, повернулися, – а хати нема. Взагалі нема. Вони (росіяни – 24 Канал) чимось таким вдарили, що пів вулиці знесло,
– розповіла про трагічний день жінка, що мешкала неподалік Вовчанська.
Є чимало історій про евакуацію людей, які хотіли залишитися вдома до останнього, але залишатися декому вже просто немає де. Зазвичай усіх охочих привозять до Харкова, а вже потім йде розселення у більш-менш безпечне соціальне житло по місту чи області. Також є місця в інших регіонах, куди евакуюють мешканців з Харківських громад. Це, до речі, стосується і тварин.
У всіх небайдужих є можливість підтримати людей, яких евакуювали з прикордоння. До районних центрів допомоги, волонтерських організацій одяг, постільну білизну, засоби гігієни тощо.
Що відбувається на Харківщині
- Офіцер відділення розвідки бригади "Рубіж" Національної гвардії України Віталій Литвин повідомив, що у напрямку Липців українські військові перехопили ініціативу. Зараз Силам оборони вдається покращити своє тактичне становище на цій ділянці фронту.
- Російський наступ загалом обернувся геть не тим, на що розраховували окупанти. Вони не лише не досягнули значного успіху, але й втрачали щоденну неймовірну кількість військових. Посадовець НАТО на умовах анонімності заявив журналістам, що Росія на день втрачала близько 1000 військових.
- До речі, наступальна операція росіян на півночі Харківщини не розвинулась, як могла, зокрема й завдяки дозволу країн-партнерів використовувати західну зброю по території Росії. Глава Пентагону Ллойд Остін зауважив, що наступ ворога сповільнився якраз після зняття заборони на удари по Росії, ситуацію вдалося стабілізувати.