Истории местных иногда поражают, некоторым – действительно чудом удается выживать после российских атак. Об одной из таких историй подробнее рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко.

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Эвакуация продолжается

За минувшие сутки 15 июня эвакуационные команды смогли вывезти в безопасные места 12 человек из Купянского и Чугуевского района. С момента, когда ситуация в Волчанской громаде обострилась, эвакуировать удалось около 12 тысяч человек.

При этом эвакуационные команды сами подвергаются серьезной опасности. К сожалению, есть несколько погибших и раненых правоохранителей во время таких эвакуаций. Так же рискуют и те люди, что возвращаются за оставленными животными.

В то же время не все жители приграничных территорий желают выезжать из опасных мест и остаются несмотря на постоянные обстрелы. Спасатель Алексей Харьковский опубликовал историю о паре пожилых людей, которые едва уцелели после российской атаки.

Первый раз "бахнуло" где-то в центре, я пригнулась к плите. Второй раз бахнуло возле нас, меня ударило железной трубой. Я упала и не знала, что делать... Дед кричал откуда-то, я не понимала где он. Потом увидела, что у него все лицо в крови, я подошла и стала его вытаскивать. Мы вышли за двор, вернулись – а дома нет. Вообще нет. Они (россияне – 24 Канал) чем-то таким ударили, что пол улицы снесло,

– рассказала о трагическом дне женщина, жившая неподалеку Волчанска.

Есть немало историй об эвакуации людей, которые хотели остаться дома до последнего, но оставаться некоторым уже просто негде. Обычно всех желающих привозят в Харьков, а уже потом идет расселение в более или менее безопасное социальное жилье по городу или области. Также есть места в других регионах, куда эвакуируют жителей из Харьковских общин. Это, к слову, касается и животных.

У всех неравнодушных есть возможность поддержать людей, которых эвакуировали из приграничья. В районные центры помощи, волонтерских организаций одежду, постельное белье, средства гигиены и тому подобное.

Что происходит на Харьковщине