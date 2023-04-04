Рука не здригнеться: у Литві заявили про готовність арештувати Путіна

Литовські політичні лідери заявляють про свою готовність заарештувати кремлівського диктатора Владіміра Путіна. У Вільнюсі переконують, що якби диктатор прибув на територію країни, то його б затримали без вагань.

Водночас у Литві визнають, що ймовірність того, що Путін прибуде на територію їхньої країни – дуже низька. Проте Вільнюс у будь-якому випадку готовий виконати ордер Міжнародного кримінального суду.

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Позиція Литви щодо затримання Путіна

Міністерка юстиції Литви Евеліна Добровольська заявила, що візит Путіна до Литви зараз дуже малоймовірний, проте якби нагода арештувати диктатора була, то країна б скористалася нею та передала б Путіна в руки Міжнародного кримінального суду.

Голова парламентського комітету з питань нацбезпеки й оборони Лаурінас Кащюнас заявив, що особисто б попіклувався про арешт диктатора.

Я точно можу сказати, що в Литві він був би заарештований. Я б особисто подбав про це, не переживайте. Рука Литви не здригнеться,

– наголосив Кащюнас.

Водночас глава МВС країни Агне Білотайте заявила, що відповідно до санкцій Путін не може літати над Литвою, але може пересуватися наземними шляхами. Якби Путіна помітили у Литві, то у правоохоронних органів є план дій для його затримання.

Однак у Вільнюсі не виключають, що диктатор може спеціально відвідати країну, яка ратифікувала Римський статут, але є дружньою до Росії, щоб його не арештували там і таким чином він покаже нібито безпорадність міжнародного права.

Які країни заявили про свою позицію