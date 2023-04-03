Днями стало відомо, що у Байдена серйозно розмірковують над тим, аби створити орган, який судитиме Путіна за війну проти України. Разом з тим експерти зазначають, що паралельно Міжнародний кримінальний суд в Гаазі розслідує злочини загарбників.

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Ордер на арешт не притягує Путіна до відповідальності за "злочини проти миру"

Власне, МКС навіть видав ордер на арешт президента ворожої держави за ймовірну причетність до викрадення українських дітей з окупованих територій. Важливо, що це вперше в історії, коли інституція такого рівня виносить вирок проти чиновників держави, яка є постійним членом Радбезу ООН.

Також було зібрано гори доказів і документів на підтримку майбутніх судових переслідувань за вбивства та страти українських цивільних осіб, тортури, сексуальне насильство, насильницьке розлучення дітей із сім'ями та обстріли цивільної інфраструктури,

– написали в The Washington Post.

Водночас там зазначили, що важливо винести вирок Путіну саме за "злочини проти миру", але поки відповідного механізму, який міг би втілити у життя цей намір, – немає.

Але було б неповним і несправедливим збирати докази та проводити судові процеси проти російських солдатів, не покладаючи також на їхніх господарів у Кремлі відповідальність за рішення розв'язати незаконну війну,

– констатували аналітики.

Що пропонують у Вашингтоні

У Держдепартаменті США підтримали створення спеціального трибуналу. Однак там наголосили, що він має функціонувати у судовій системі України, але й зі залученням судів з інших країн, зокрема, США та держав Європи.

Ця модель, як сказала Бет Ван Шак, посол США з питань глобального кримінального правосуддя, "сприяє ширшій міжрегіональній міжнародній підтримці та продемонструє лідерство України в забезпеченні відповідальності за злочин агресії",

– мовиться в матеріалі.

Важливо розуміти, що йдеться про гібридну модель, яку можна умовно назвати "інтернаціоналізованим національним судом". Разом з тим критики такої ініціативи виступають за створення нового міжнародного суду, а не суду, що базується на власній правовій системі України.

Вони переконані, що така інституція може дозволити чинним главам держав отримати імунітет від судових переслідувань.

Поки Путін президент, у нього є імунітет

Як би це абсурдно не звучало, однак спроба засудити російського лідера за агресію проти України у майбутньому може кваліфікуватись як щось незаконне, адже Путін поки є президентом та має політичний імунітет.

Власне, тому у The Washington Post припускають, що постане Путін перед трибуналом лише тоді, коли піде зі своєї посади.