На днях стало известно, что у Байдена серьезно размышляют над тем, чтобы создать орган, что будет судить Путина за войну против Украины. Вместе с тем, эксперты отмечают, что параллельно Международный уголовный суд в Гааге расследует преступления захватчиков.

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Ордер на арест не привлекает Путина к ответственности за "преступления против мира"

Собственно, МКС даже выдал ордер на арест президента враждебного государства за вероятную причастность к похищению украинских детей с оккупированных территорий. Важно, что это впервые в истории, когда институт такого уровня выносит приговор против чиновников государства, являющегося постоянным членом Совбеза ООН.

Также были собраны горы доказательств и документов в поддержку будущих судебных преследований за убийства и казни украинских гражданских лиц, пытки, сексуальное насилие, насильственный развод детей с семьями и обстрелы гражданской инфраструктуры,

– написали в The Washington Post.

В то же время там отметили, что важно вынести приговор Путину именно за "преступления против мира", но пока соответствующего механизма, который мог бы воплотить это намерение, – нет.

Но было бы неполным и несправедливым собирать доказательства и проводить судебные процессы против русских солдат, не возлагая также на их хозяев в Кремле ответственность за решение незаконной войны,

– констатировали аналитики.

Что предлагают в Вашингтоне

В Госдепартаменте США поддержали создание специального трибунала. Однако там подчеркнули, что он должен функционировать в судебной системе Украины, но с привлечением судов из других стран, в частности, США и государств Европы.

Эта модель, как сказала Бет Ван Шак, посол США по глобальному уголовному правосудию, "способствует более широкой межрегиональной международной поддержке и продемонстрирует лидерство Украины в обеспечении ответственности за преступление агрессии",

– говорится в материале.

Важно понимать, что речь идет о гибридной модели, которую можно условно назвать "интернационализированным национальным судом". Вместе с тем, критики такой инициативы выступают за создание нового международного суда, а не суда, базирующегося на собственной правовой системе Украины.

Они уверены, что такой институт может позволить действующим главам государств получить иммунитет от судебных преследований.

Пока Путин президент, у него есть иммунитет

Как бы это абсурдно ни звучало, однако попытка осудить российского лидера за агрессию против Украины в будущем может квалифицироваться как нечто незаконное, ведь Путин пока президент и имеет политический иммунитет.

Собственно, поэтому в The Washington Post предполагают, что предстанет Путин перед трибуналом только тогда, когда уйдет со своей должности.