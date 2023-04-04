Рука не дрогнет: в Литве заявили о готовности арестовать Путина
Источник:Delfi
Литовские политические лидеры заявляют о своей готовности арестовать кремлевского диктатора Владимира Путина. В Вильнюсе убеждают, что если бы диктатор прибыл на территорию страны, его бы задержали без колебаний.
В то же время в Литве признают, что вероятность того, что Путин прибудет на территорию их страны, очень низкая. Однако Вильнюс в любом случае готов выполнить ордер Международного уголовного суда.
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Позиция Литвы по поводу задержания Путина
Министр юстиции Литвы Эвелина Добровольская заявила, что визит Путина в Литву сейчас очень маловероятен, однако если бы возможность арестовать диктатора была, то страна бы воспользовалась ею и передала бы Путина в руки Международного уголовного суда.
Глава парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Лауринас Кащюнас заявил, что лично позаботился бы об аресте диктатора.
Я точно могу сказать, что в Литве он был бы арестован. Я бы лично позаботился об этом, не переживайте. Рука Литвы не дрогнет,
– подчеркнул Кащюнас.
В то же время глава МВД страны Агне Билотайте заявила, что в соответствии с санкциями Путин не может летать над Литвой, но может передвигаться по наземным путям. Если бы Путина заметили в Литве, то у правоохранительных органов есть план действий по его задержанию.
Однако в Вильнюсе не исключают, что диктатор может специально посетить страну, ратифицировавшую Римский устав, но дружественную с Россией, чтобы его не арестовали там и таким образом он покажет якобы беспомощность международного права.
Какие страны заявили о своей позиции
- После того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест директора Путина и уполномоченного по правам ребенка Львова-Белова по делу о депортации украинских детей, кремлевский диктатор стал международным преступником на официальном уровне.
- Теперь его могут арестовать страны, ратифицировавшие Римский устав. То есть более 120 государств. Однако ордер МКС не обязателен к исполнению, а является больше рекомендацией, поэтому не все страны соглашаются на арест.
- К примеру, о намерениях арестовать Путина заявили во Франции и Германии. В то же время Венгрия заявила, что не арестовывала бы Путина.
- Армения сейчас стремится ратифицировать Римский устав, однако Ереван также не намерен арестовывать Путина, если тот прибудет на ее территорию.
- Интересным игроком в этой истории является Южноафриканская Республика, также ратифицировавшая Римский устав. В августе этого года Путин планирует прибыть на саммит в этой стране. В ЮАР заявили, что ознакомлены с вопросом ареста Путина, но прямо о возможности исполнения ордера там не заявили.