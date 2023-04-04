Рука не дрогнет: в Литве заявили о готовности арестовать Путина

Литовские политические лидеры заявляют о своей готовности арестовать кремлевского диктатора Владимира Путина. В Вильнюсе убеждают, что если бы диктатор прибыл на территорию страны, его бы задержали без колебаний.

В то же время в Литве признают, что вероятность того, что Путин прибудет на территорию их страны, очень низкая. Однако Вильнюс в любом случае готов выполнить ордер Международного уголовного суда.

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Позиция Литвы по поводу задержания Путина

Министр юстиции Литвы Эвелина Добровольская заявила, что визит Путина в Литву сейчас очень маловероятен, однако если бы возможность арестовать диктатора была, то страна бы воспользовалась ею и передала бы Путина в руки Международного уголовного суда.

Глава парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Лауринас Кащюнас заявил, что лично позаботился бы об аресте диктатора.

Я точно могу сказать, что в Литве он был бы арестован. Я бы лично позаботился об этом, не переживайте. Рука Литвы не дрогнет,

– подчеркнул Кащюнас.

В то же время глава МВД страны Агне Билотайте заявила, что в соответствии с санкциями Путин не может летать над Литвой, но может передвигаться по наземным путям. Если бы Путина заметили в Литве, то у правоохранительных органов есть план действий по его задержанию.

Однако в Вильнюсе не исключают, что диктатор может специально посетить страну, ратифицировавшую Римский устав, но дружественную с Россией, чтобы его не арестовали там и таким образом он покажет якобы беспомощность международного права.

Какие страны заявили о своей позиции