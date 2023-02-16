Біля Луганська виявили масове поховання вагнерівців: що кажуть родичі та як реагує Пригожин

На війні в Україні Росія щодня зазнає колосальних втрат серед особового складу. Злочинна ПВК "Вагнера" не є винятком.

Відтак, у селищі Голубівка (стара назва – Кіровськ), поблизу Луганська, виявили 42 свіжі могили окупантів, які, ймовірніше за все, воювали у складі ПВК "Вагнера". Родичі загиблих повідомили виданню, що вже кілька місяців намагаються дізнатися хоч якусь інформацію про них.

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Кого поховали в Голубівці

За інформацією видання, у відкритих джерелах є згадки про 37 чоловіків, дані яких збігаються з написами на могильних табличках поблизу Луганська. Варто зауважити, що 35 із них були росіянами, один – громадянином Білорусі, ще один народився в Узбекистані.

Крім того, на сайтах російських судів викладено судові вироки щодо 20 осіб, ініціали яких також є на табличках на кладовищі. Усі вони мали б зараз відбувати покарання у в'язницях.

Журналісти ідентифікували декількох загиблих в'язнів:

Мирослав Зінчук отримав свій перший термін у 16 ​​років – за крадіжку та заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю. Звільнився через два роки і майже одразу знову потрапив до колонії – за розкрадання та розбій. У 2017 році отримав новий вирок – за крадіжку.

Тимур Тибаєв з Ульяновська теж був неодноразово судимий за розбій, останній термін отримав у 2022 році.

Максадбек Хаджієв з Узбекистану працював маляром, 2021 року був засуджений за замах на незаконний збут героїну.

Звісно, що Кремль офіційно не коментує участь ув'язнених у бойових діях в Україні. Однак щонайменше одного ув'язненого, який воював у складі ПВК "Вагнера", особисто нагородив президент Росії.

Що кажуть рідні загиблих бойовиків

Сторінки більшості чоловіків, похованих під Луганськом, журналісти видання знайшли в соцмережах. Судячи з публікацій, лише один із них був сиротою, ще кілька людей більшу частину життя провели в ув'язненні та, можливо, не мали рідних за межами колоній. Однак більшість все ж таки постійно контактували з рідними та друзями.

Ми із сином постійно були на зв'язку. І в колонії, і ось потім. Він зателефонував мені на початку вересня з Луганська. Сказав, що з першого вересня підписав контракт із ПВК "Вагнера", попросив мої дані, щоб зарплата мені його прийшла,

– розповіла мати одного з ув'язнених.

Жінка каже, що потім її син потрапив у госпіталь з пораненням. Останній раз, за словами матерів, її син виходив на зв'язок 18 вересня. До слова, на табличці з цвинтаря стоїть дата загибелі 15 вересня.

Де розташована Голубівка: дивіться карту

Родичі інших загиблих, з якими вдалося зв'язатися, розповіли схожі історії. Їхні близькі були ув'язненими, які погодилися поїхати воювати у складі ПВК "Вагнера". Вони виїхали з колоній наприкінці серпня, якийсь час виходили на зв'язок, але у жовтні зникли. З того часу новин від засуджених немає.

"Вбиває те, що ніхто не повідомив нам, і досі тиша. Мою дитину поховали на чужій землі, і це страшно. Я хочу, щоб син був поруч. Раз вже живим не повернуть, нехай хоч тіло привезуть", – скаржиться мати одного із загиблих.

Вагнерівці зазнають колосальних втрат

За попередньою інформацією, поховання під Луганськом – це вже третій цвинтар, де виявляють десятки могил бойовиків ПВК "Вагнера", які воювали в Україні.

У грудні в станиці Бакинській Краснодарського краю виявили 47 могил ув'язнених. Лише за два місяці кількість поховань збільшилась у шість разів – до кінця січня могил загиблих ув'язнених стало вже 270. На кожній лежить вінок із червоно-чорно-жовтою емблемою, що зустрічається на нашивках та прапорах ПВК "Вагнера".

Джерела у спецслужбах повідомили 24 Каналу , що кожен 5 вагнерівець, який воював в Україні, загинув. Натомість кожен 10 – зазнав важкого поранення без шансів на повернення. Також відомо, що лише 50% вагнерівців, які дивом вижили, перебувають у строю.

На початку лютого жителі підмосковного селища Фряново виявили у сусідньому селищі нову цвинтарну алею з 22 могил. На кожній лежали такі ж червоно-чорно-жовті вінки, як у станиці Бакинській. У мережі можна знайти вироки 12 людей, ініціали яких повністю збігаються з даними на табличках.

Засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин підтвердив, що цвинтар у станиці Бакинській Краснодарського краю належить його приватній військовій компанії, однак поховання у Підмосков'ї та поблизу Луганська коментувати відмовився.