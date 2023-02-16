Близ Луганска нашли массовое захоронение вагнеровцев: что говорят семьи и как реагирует Пригожин

На войне в Украине Россия ежедневно несет колоссальные потери среди личного состава. Преступная ЧВК "Вагнера" не является исключением.

Следовательно, в поселке Голубовка (старое название – Кировск), близ Луганска, обнаружили 42 свежих могилы оккупантов, которые, вероятнее всего, воевали в составе ЧВК "Вагнера". Родственники погибших сообщили изданию, что уже несколько месяцев пытаются узнать хоть какую-нибудь информацию о них.

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Кого похоронили в Голубовке

По информации издания, в открытых источниках есть упоминания о 37 мужчинах, данные которых совпадают с надписями на могильных табличках вблизи Луганска. Следует отметить, что 35 из них были русскими, один – гражданином Беларуси, еще один родился в Узбекистане.

Кроме того, на сайтах российских судов изложены судебные приговоры в отношении 20 человек, инициалы которых также находятся на табличках на кладбище. Все они должны сейчас отбывать наказание в тюрьмах.

Журналисты идентифицировали нескольких погибших заключённых:

Мирослав Зинчук получил свой первый срок в 16 лет – за кражу и причинение тяжкого вреда здоровью. Уволился через два года и почти сразу снова попал в колонию – за хищение и разбой. В 2017 году получил новый приговор – за воровство.

Тимур Тибаев из Ульяновска тоже был неоднократно судим за разбой, последний срок получил в 2022 году.

Максадбек Хаджиев из Узбекистана работал маляром, в 2021 году был осужден за покушение на незаконный сбыт героина.

Конечно, Кремль официально не комментирует участие заключенных в боевых действиях в Украине. Однако по меньшей мере одного заключенного, воевавшего в составе ЧВК "Вагнера", лично наградил президент России.

Что говорят родные погибших боевиков

Страницы большинства мужчин, похороненных под Луганском, журналисты издания обнаружили в соцсетях. Судя по публикациям, один из них был сиротой, еще несколько человек большую часть жизни провели в заключении и, возможно, не имели родных за пределами колоний. Однако большинство все же постоянно контактировали с родными и друзьями.

Мы с сыном постоянно были на связи. И в колонии, и вот потом. Он позвонил мне в начале сентября из Луганска. Сказал, что с первого сентября подписал контракт с ЧВК "Вагнера", попросил мои данные, чтобы зарплата мне его пришла,

– рассказала мать одного из заключенных.

Женщина говорит, что потом ее сын попал в госпиталь с ранением. В последний раз, по словам матерей, ее сын выходил на связь 18 сентября. Кстати, на табличке с кладбища стоит дата гибели 15 сентября.

Где находится Голубевка: смотрите карту

Родственники других погибших, с которыми удалось связаться, рассказали схожие истории. Их близкие были заключенными, которые согласились уехать воевать в составе ЧВК "Вагнера". Они уехали из колоний в конце августа, некоторое время выходили на связь, но в октябре исчезли. С тех пор новостей от осужденных нет.

"Убивает то, что никто не сообщил нам, до сих пор тишина. Моего ребенка похоронили на чужой земле, и это страшно. Я хочу, чтобы сын был рядом. Раз уж живым не вернут, пусть хоть тело привезут", – жалуется мать одного из погибших.

Вагнеровцы несут колоссальные потери

По предварительной информации, захоронения под Луганском – это уже третье кладбище, где обнаруживают десятки могил боевиков ЧВК "Вагнера", воевавших в Украине.

В декабре в станице Бакинской Краснодарского края обнаружили 47 могил заключённых. Всего за два месяца количество захоронений увеличилось в шесть раз – к концу января могил погибших заключенных стало уже 270. На каждой лежит венок с красно-черно-желтой эмблемой, встречающейся на нашивках и флагах ЧВК "Вагнера".

Источники в спецслужбах сообщили 24 Каналу , что каждый 5 воевавший в Украине вагнеровец погиб. Каждый 10 получил тяжелое ранение без шансов на возвращение. Также известно, что только 50% чудом выживших вагнеровцев находятся в строю.

В начале февраля жители подмосковного поселка Фряново обнаружили в соседнем поселке новую аллею из 22 могил. На каждой лежали такие же красно-черно-желтые венки, как в станице Бакинской. В сети можно найти приговоры 12 человек, инициалы которых полностью совпадают с данными на табличках.

Основатель ПВК "Вагнера" Евгений Пригожин подтвердил, что кладбище в станице Бакинской Краснодарского края принадлежит его частной военной компании, однако захоронение в Подмосковье и вблизи Луганска комментировать отказался.