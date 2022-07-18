Немає сенсу слухати те, що говорить божевільний старий: інтерв'ю про лукашенка та білорусь

Білоруському народові не позаздриш – мало того, що білоруси стільки років зазнавали гонінь режиму лукашенка так ще й зараз, у час великої війни росії проти України, їхня країна стала співучасницею російського кровожерливого режиму у війні.

Здавалося б, що може бути більш гнітючим за таке становище, коли ти позбавлений навіть теоретичної можливості впливати на ситуації у рідній країні? Та навіть за таких умов білоруське суспільство все ж намагається висловлювати власну незгоду. Хай навіть таємно і з величезним ризиком.

Читайте "Ми ще не починали": що криється за зухвалою заявою путіна та які є сценарії завершення війни

Як варто сприймати лукашенківські погрози, скільки "прикордонників" у білоруській армії, чи готовий лукашенко віддати наказ про наступ на Україну, чи є у путіна кандидат на заміну верткому сивому таргану, хто може скласти конкуренцію Тихановській у якості лідера ліберально-демократичного політичного крила, чому білоруси не зносять диктатора силою та чи можлива повноцінна демократія у білорусі – ексклюзивно сайту 24 каналу розповіла засновниця "білоруського майдану" Альона Васильєва.

Заяви Лукашенка

Пані Альоно, як би Ви охарактеризували крайні гучні заяви лукашенка, що немовби на білорусь та росію через Україну готується нападати Захід?

А що можна сказати про слова хворого діда? Не думаю, що у білорусі ще хоч хтось його слухає. Тут навіть немає про що говорити.

Нещодавно білоруський прикордонник перетнув український кордон та заявив, що бажає воювати проти росії. Скільки таких "прикордонників" у білоруській армії?

Я вважаю, що такий там кожен другий. Інша справа, що більшість з них поки бояться. Це все через страх перед невідомим. білоруські солдати бояться переходити на український бік, бо не можуть бути певними, що з ними нічого після цього сміливого акту непокори режиму не трапиться.

От коли такий перехід на бік України буде хоча б до певної міри безпечним, то я думаю, що охочих набереться достатньо.

Поки що білоруси бояться, розповідає активістка / Фото надане експерткою

До речі, сам лукашенко готовий віддати фатальний для себе наказ і розпочати сухопутний наступ на нашу країну?

Була б його воля, то сидів би він у себе на дачі в Олександрії, та саджав би собі бульбу (сміється). Однак, на жаль, він цього зараз зробити не може. Та все-таки диктатор боїться проти вас, українців, воювати. Тому ще якийсь час намагатиметься всіляко уникати небажаної для себе долі.

Та й зрештою, в білорусі мало хоча б умовно боєздатних військ. Ви ж самі це розумієте.

Заміна диктатору

Уявімо ситуацію: лукашенко ніяк не дає себе остаточно втягнути у війну. І тоді путін вирішує його прибрати. Хто міг би стати більш комфортною заміною?

Ой, це дуже складне питання. Сподіваюся, що альтернативного кандидата немає, котрий би був більш послужливим перед кремлем. Одначе, гадаю, що якщо пошукати, то на жаль, такі все ж можуть знайтися з часом.

У найближчій перспективі я не бачу фігури, яка б могла прийти на зміну лукашенкові. Жириновський хотів, але він вже помер (сміється).

Перейдімо до ліберального кола білоруських політиків. Хто, окрім Тихановської, може стати лідером демократів?

Ви ж розумієте, що відбувалося у білорусі протягом 27-ми останніх років. Сьогоднішня ситуація складається так, що у нас немає потужної опозиції, яка може прийняти владу після лукашенка.

Тихановська сьогодні дуже вболіває за білорусів на рівні риторики. Напевно, варто їй за це подякувати. Але ж у нас і без неї може бути все добре, розумієте?

Я вважаю, що зараз перш за все треба турбуватися про те, що буде в Україні після війни. І лише потім про те, що чекає білорусь.

Так, безумовно, є люди, котрі могли б гідно представляти мою країну. Та, за станом на зараз, єдиним загальновизнаним лідером є саме Тихановська.

Недавно білоруси почали дуже скаржитися на те, що українці їх критикують за пасивність в той час, коли їхня країна бере опосередковану участь у війні на російському боці. Чи ж ми несправедливо критикуємо Ваших співвітчизників? Чому білоруси не вийдуть на вулиці та не виженуть диктатора геть? Адже ж у нас вийшло під час Революції Гідності.

Основна маса людей, які могли б вийти на вулиці, зараз або сидить у в'язницях, або перебуває закордоном. Тому, якщо решта білорусів вийде, тут же вони всі й сядуть до холодної.

білоруси зараз роблять те, що можуть робити, враховуючи умови. Є й білоруські партизани й ті, хто один одного підтримують. Треба розуміти також, що сьогодні ув'язнено більше тисячі людей за політичними мотивами.

Ну, вийшли громадяни 27-го та 28-го лютого, і що? Всіх взяли та й посаджали до в'язниць. білорусь сьогодні – під окупацією.

За словами експертки, білоруси не можуть зараз нічого вдіяти / Фото Getty Images

Ну, але ж ми якось Януковича спромоглися вигнати, маючи на озброєні тільки каменюки та коктейлі молотова. А білоруси під час протестів дворічної давнини просто собі стали та й стояли, нічого не роблячи, коли на них ішли ОМОНівці з гумовими дрючками.

Два роки тому 9-го серпня люди вийшли. Були й епізоди з метанням каміння та коктейлів молотова. Та от біда. В той же день була зачистка з боку силовиків і все. Ми більше нічого не змогли вдіяти.

Ви лишень погляньте на те, скільки у нас виходило жінок, а скільки чоловіків на подальші акції. Жінок постійно було відчутно більше. Тоді як проти них виходила армія і поліція. Жінки ж не можуть битися, як чоловіки. А відтак, вони стають набагато легшою мішенню.

Ще таке ось питання наостанок. Чи потрібна буде Україні білорусь після нашої перемоги над москвою? Ми ж просто можемо махнути на вас, білорусів рукою та сказати: без путіна лукашенко, якщо йому вдасться зберегти владу, для нас загрозою не є.

Коли не стане російського президента, білоруси легко зможуть розібратися з лукашенком та побудувати демократію. І тоді моя країна стане для Вашої цінною партнеркою.

За темою – Які зараз відносини між путіним та лукашенком: дивіться відео