Нет смысла слушать то, что говорит безумный старик: интервью о лукашенко и беларуси

Белорусскому народу не позавидуешь – мало того, что белорусы столько лет подвергались гонениям режима лукашенко, так и сейчас, во время великой войны россии против Украины, их страна стала соучастницей российского кровожадного режима в войне.

Казалось бы, что может быть более удручающим за такое положение, когда ты лишен даже теоретической возможности влиять на ситуации в родной стране? Но даже в таких условиях белорусское общество все же пытается выражать собственное несогласие. Пусть даже секретно и с огромным риском.

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Как следует воспринимать лукашенковские угрозы, сколько "пограничников" в белорусской армии, готов ли лукашенко отдать приказ о наступлении на Украину, есть ли у путина кандидат на замену верткому седому таракану, кто может составить конкуренцию Тихановской в качестве лидера либерально-демократического политического крыла, почему белорусы не сносят диктатора силой и возможна ли полноценная демократия в беларусе – эксклюзивно сайту 24 канала рассказала волонтер Алена Жаркевич.

Заявления лукашенко

Госпожа Алена, как бы Вы охарактеризовали крайние громкие заявления лукашенко, что якобы на беларусь и россию через Украину готовится нападать на Запад?

А что можно сказать о словах больного деда? Не думаю, что в беларуси еще хоть кто-то его слушает. Здесь даже не о чем говорить.

Недавно белорусский пограничник пересек украинскую границу и заявил, что хочет воевать против России. Сколько таких пограничников в белорусской армии?

Я считаю, что такой там каждый второй. Другое дело, что большинство из них пока опасаются. Это все из-за страха перед неизвестным. Белорусские солдаты боятся переходить на украинскую сторону, потому что не могут быть уверены, что с ними ничего после этого смелого акта неповиновения режиму не случится.

Вот когда такой переход на сторону Украины будет хотя бы в известной степени безопасным, то я думаю, что желающих наберется достаточно.

Пока белорусы боятся, рассказывает активистка / Фото предоставлено экспертом

Кстати, сам лукашенко готов отдать роковой для себя приказ и начать сухопутное наступление на нашу страну?

Будь его воля, то сидел бы он у себя на даче в Александрии, и сажал бы себе клубень (смеется). Однако, к сожалению, он этого сейчас сделать не может. И все же диктатор боится против вас, украинцев, воевать. Поэтому еще какое-то время будет стараться избегать нежелательной для себя судьбы.

Да и в конце концов, в беларуси мало хотя бы условно боеспособных войск. Вы ведь сами это понимаете.

Замена диктатору

Представим ситуацию. лукашенко никак не дает окончательно себя втянуть в войну. И тогда путин решает его убрать. Кто мог бы стать более удобной заменой?

Ой, это очень сложный вопрос. Надеюсь, что альтернативного кандидата нет, который был бы более услужлив перед кремлем. Однако думаю, что если поискать, то, к сожалению, такие все же могут найтись со временем.

В ближайшей перспективе я не вижу фигуры, которая могла бы прийти на смену лукашенко. Жириновский хотел, но он уже умер (смеется).

Перейдем к либеральному кругу белорусских политиков. Кто, кроме Тихановской, может стать лидером демократов?

Вы же понимаете, что происходило в беларуси в течение 27 последних лет. Сегодняшняя ситуация складывается так, что у нас нет мощной оппозиции, которая может принять власть после лукашенко.

Тихановская сегодня очень болеет за белорусов на уровне риторики. Наверное, стоит ее за это поблагодарить. Но ведь у нас и без нее может быть все хорошо, понимаете?

Я считаю, что сейчас, прежде всего, нужно беспокоиться о том, что будет в Украине после войны. И только потом о том, что ждет беларусь.

Да, безусловно, есть люди, которые могли бы достойно представлять мою страну. Но, по состоянию на сегодняшний день, единственным общепризнанным лидером является именно Тихановская.

Недавно белорусы начали очень жаловаться на то, что украинцы критикуют их за пассивность в то время, когда их страна принимает опосредованное участие в войне на российской стороне. Разве мы несправедливо критикуем Ваших соотечественников? Почему белорусы не выйдут на улицы и не выгонят диктатора? Ведь у нас получилось во время Революции Достоинства.

Основная масса людей, которые могли бы выйти на улицы, сейчас либо сидит в тюрьмах, либо находится за границей. Поэтому, если остальные белорусы выйдут, тут же они все и сядут в холодную.

Белорусы сейчас делают то, что могут делать, учитывая условия. Есть и белорусские партизаны, и те, кто поддерживают друг друга. Следует понимать также, что сегодня заключено более тысячи человек по политическим мотивам.

Ну, вышли граждане 27-го и 28 февраля, и что? Всех взяли и посажали в тюрьмы. беларусь сегодня – под оккупацией.

По словам экспертки, белорусы не могут сейчас ничего сделать / Фото Getty Images

Ну, но мы как-то Януковича смогли выгнать, имея на вооружении только камни и коктейли молотова. А белорусы во время протестов двухлетней давности просто себе стали и стояли, ничего не делая, когда на них шли ОМОНовцы с резиновыми палками.

Два года назад 9 августа люди вышли. Были и эпизоды с метанием камней и коктейлей молотова. Да вот беда. В тот же день была зачистка со стороны силовиков и всё. Мы больше ничего не смогли сделать.

Вы только взгляните на то, сколько у нас выходило женщин, а сколько мужчин на дальнейшие акции. Женщин постоянно было ощутимо больше. В то время как против них выходили армия и полиция. Женщины не могут биться как мужчины. Следовательно, они становятся гораздо более легкой мишенью.

Еще такой вот вопрос напоследок. Нужна ли Украине беларусь после нашей победы над москвой? Мы просто можем махнуть на вас, белорусов, рукой и сказать: без путина лукашенко, если ему удастся сохранить власть, для нас угрозой не является.

Когда не станет российского президента, белорусы смогут легко разобраться с лукашенко и построить демократию. И тогда моя страна станет для Вашей ценной партнершей.

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