Лукашенко грає по нотах Путіна, а Кремль готує криваві провокації: чого чекати Україні

За даними розвідок України, США та деяких європейських країн, Росія готує провокації. Аналітики впевнені, що Москва може організувати різні інциденти, зокрема, проти цивільного населення та інфраструктури, щоб потім ввести так звані "миротворчі війська" до України.

Чи може Кремль наважитися на повномасштабне вторгнення до України та на що він готовий піти заради цього – сайт 24 каналу дізнавався в експертів.

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Атмосфера на Донбасі

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко заявив, що атмосфера на Донбасі зараз загрозлива та небезпечна. Однак якщо говорити про ймовірні провокації від Російської Федерації, то подія проти російських воєнних для Володимира Путіна не настільки важлива, оскільки "на Донбасі їх немає".

У них цей догмат вічний. Тому організувати якусь провокацію на окупованій частині Донбасу проти російських військових – це фактично викрити самих себе. Провокація буде здійснюватися в першу чергу проти громадського населення. Зокрема, проти тих, хто протягом цього часу отримав російські паспорти. Олександр Коваленко Військово-політичний оглядач

Російська Федерація нарощує свою військову присутність поблизу кордону України. За даними розвідок різних країн, Кремль може планувати пряме вторгнення на територію України. РФ відхрещується від звинувачень та "переводить стрілки" в ескалації ситуації на НАТО. Аналітики припускають, що Путін формально може використати якусь провокацію як привід для вторгнення.

Фахівець додав, що наприкінці 2021 року міністр оборони РФ Сергій Шойгу ретранслював фейк про те, що "Збройні сили України застосовують на Донбасі хімічну зброю". Відтак "маріонетки окупаційних сил на Донбасі, зокрема, так зване керівництво так званих "ЛДНР", а також пропагандистські ЗМІ – російські та локальні ретранслюють його постійно".

Ніякої фактажності та підтвердження цьому немає. Тому цей фейк без проблем протягом восьми років вже розвіювався. Зараз він виходить зовсім на інший рівень, на рівень міністра оборони. Це, фактично, офіційний представник високого раунду, який несе таку нісенітницю. Про що це говорить? Це говорить про те, що якщо людина ретранслює фейк такого рівня, то якась провокація подібного роду може мати місце,

– впевнений Олександр Коваленко.

На його думку, це може бути зроблено для того, щоб потім російська сторона заявила, що вона нібито попереджала про "якусь хімічну атаку".

Другим етапом може стати залучення якихось сил. Умовно їх можна назвати "миротворчими" для так званого "захисту російських громадян" на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Лукашенко може створити прецедент з розряду casus belli

Другий важливий елемент прозвучав із вуст Олександра Лукашенка, який заявив, що до кордонів з Білоруссю підтягуються підрозділи Національної гвардії з "націоналістів-радикалів". Самопроголошений президент доволі часто розповідає, що "Білорусі загрожують якісь там радикали, націоналісти та фашисти з країн Балтії, України, Польщі". Однак у сьогоднішніх умовах цю риторику треба зовсім по-іншому сприймати.

Білорусь минулого року вже показала, що вона може стати епіцентром цілої гуманітарної кризи для Європи. І, фактично, якщо вона не боїться вже у відкриту грати в таку "країну-терориста" на побігеньках у Москви, то вона аналогічно може створити прецедент з розряду casus belli саме на кордоні з Україною з жертвами вже серед, наприклад, білоруських прикордонників, пересічних громадян чи воєнних,

– додав військово-політичний оглядач.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко / Фото з фейсбуку експерта

За його словами, в цьому і полягає проблематика, бо в такому випадку Лукашенко може звернутися за допомогою до Росії в рамках ОДКБ та звинуватити Україну в якихось агресивних діях проти Білорусі.

Він може залучити інструмент ОДКБ для запобігання якогось ефемерного вторгнення. Не факт, що інші країни-члени ОДКБ підтримають в цьому питанні Росію та Білорусь, але це вже і не буде важливо. Важливий той факт, що як основні пробивні сили можуть бути використані Збройні сили Російської Федерації,

– уточнив він.