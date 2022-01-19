Лукашенко грає по нотах Путіна, а Кремль готує криваві провокації: чого чекати Україні
Джерело:24 канал
За даними розвідок України, США та деяких європейських країн, Росія готує провокації. Аналітики впевнені, що Москва може організувати різні інциденти, зокрема, проти цивільного населення та інфраструктури, щоб потім ввести так звані "миротворчі війська" до України.
Чи може Кремль наважитися на повномасштабне вторгнення до України та на що він готовий піти заради цього – сайт 24 каналу дізнавався в експертів.
Читайте Тортури, викрадення та вбивства: жителі Казахстану розкрили подробиці кривавих подій у країні
Атмосфера на Донбасі
Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко заявив, що атмосфера на Донбасі зараз загрозлива та небезпечна. Однак якщо говорити про ймовірні провокації від Російської Федерації, то подія проти російських воєнних для Володимира Путіна не настільки важлива, оскільки "на Донбасі їх немає".
У них цей догмат вічний. Тому організувати якусь провокацію на окупованій частині Донбасу проти російських військових – це фактично викрити самих себе. Провокація буде здійснюватися в першу чергу проти громадського населення. Зокрема, проти тих, хто протягом цього часу отримав російські паспорти.
Фахівець додав, що наприкінці 2021 року міністр оборони РФ Сергій Шойгу ретранслював фейк про те, що "Збройні сили України застосовують на Донбасі хімічну зброю". Відтак "маріонетки окупаційних сил на Донбасі, зокрема, так зване керівництво так званих "ЛДНР", а також пропагандистські ЗМІ – російські та локальні ретранслюють його постійно".
Ніякої фактажності та підтвердження цьому немає. Тому цей фейк без проблем протягом восьми років вже розвіювався. Зараз він виходить зовсім на інший рівень, на рівень міністра оборони. Це, фактично, офіційний представник високого раунду, який несе таку нісенітницю. Про що це говорить? Це говорить про те, що якщо людина ретранслює фейк такого рівня, то якась провокація подібного роду може мати місце,
– впевнений Олександр Коваленко.
На його думку, це може бути зроблено для того, щоб потім російська сторона заявила, що вона нібито попереджала про "якусь хімічну атаку".
Другим етапом може стати залучення якихось сил. Умовно їх можна назвати "миротворчими" для так званого "захисту російських громадян" на тимчасово окупованих територіях Донбасу.
Лукашенко може створити прецедент з розряду casus belli
Другий важливий елемент прозвучав із вуст Олександра Лукашенка, який заявив, що до кордонів з Білоруссю підтягуються підрозділи Національної гвардії з "націоналістів-радикалів". Самопроголошений президент доволі часто розповідає, що "Білорусі загрожують якісь там радикали, націоналісти та фашисти з країн Балтії, України, Польщі". Однак у сьогоднішніх умовах цю риторику треба зовсім по-іншому сприймати.
Білорусь минулого року вже показала, що вона може стати епіцентром цілої гуманітарної кризи для Європи. І, фактично, якщо вона не боїться вже у відкриту грати в таку "країну-терориста" на побігеньках у Москви, то вона аналогічно може створити прецедент з розряду casus belli саме на кордоні з Україною з жертвами вже серед, наприклад, білоруських прикордонників, пересічних громадян чи воєнних,
– додав військово-політичний оглядач.
Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко / Фото з фейсбуку експерта
За його словами, в цьому і полягає проблематика, бо в такому випадку Лукашенко може звернутися за допомогою до Росії в рамках ОДКБ та звинуватити Україну в якихось агресивних діях проти Білорусі.
Він може залучити інструмент ОДКБ для запобігання якогось ефемерного вторгнення. Не факт, що інші країни-члени ОДКБ підтримають в цьому питанні Росію та Білорусь, але це вже і не буде важливо. Важливий той факт, що як основні пробивні сили можуть бути використані Збройні сили Російської Федерації,
– уточнив він.
Провокації можуть бути різними
Український політолог та громадський діяч, виконавчий директор Міжнародного фонду "Відродження", експерт у сфері міжнародних відносин, розвитку громадянського суспільства Олександр Сушко заявив, що всі сценарії розвитку дій Москви нерозривно зв'язані з планом тиску на міжнародну спільноту та Україну для отримання певних поступок.
Зрозуміло, що ми точно не знаємо, чи план отримання поступок є основним сценарієм чи основним сценарієм є безпосередньо атаки проти України. Але принаймні ці два процеси розвиваються паралельно.
Якщо говорити про сценарії провокації від Росії, то вони можуть бути різними: атака на російських військових або цивільних, на транспортну інфраструктуру, житлову чи якусь іншу. На думку експерта, провокації щодо російської армії є менш ймовірними, ніж атака на цивільних чи інфраструктуру.
Вони можуть підірвати й житловий будинок, і газопровід. Зробити це можуть й на тимчасово окупованій території Донбасу, а можуть навіть у Москві. Вони так починали чеченську війну. Це певний код і звичайна модель – підірвати житлові будинки, щоб виправдати війну. Путін з цим до влади прийшов,
– розповів політолог.
Політолог зауважив, що провокації від Росії можуть бути різними / Фото з фейсбуку експерта
Лукашенко грає "по нотах Путіна"
До Білорусі почали прибувати підрозділи Збройних сил Російської Федерації для участі у військових навчаннях "Союзна рішучість – 2022", що відбудуться з 10 по 20 лютого. За даними Міноборони Білорусі, під час навчання відпрацюванню підлягають такі питання:
- посилення ділянок державного кордону на можливих напрямах незаконного проникнення на територію Республіки Білорусь збройних груп бойовиків;
- перекриття каналів доставки зброї, боєприпасів та інших засобів;
- пошук, блокування та знищення незаконних збройних формувань та диверсійно-розвідувальних груп противника у призначених зонах відповідальності;
- організація взаємодії та всебічного забезпечення.
Військова техніка / Фото Міноборони БілорусіКоваленко запевнив, що будь-які військові навчання вже мають викликати настороженість та побоювання в тих країн, які межують та знаходяться в найближчій відстані від місць розташування сил та засобів, які беруть участь в навчаннях.
Оскільки навчання самі по собі вже передбачають певний контингент у підвищеній бойовій готовності на тій ділянці та в тому напрямку, де вони проходять. До того ж у рамках навчань можуть бути здійснені різного роду провокації, в яких можуть звинувачувати якихось "агентів НАТО, СБУ, розвідки України".
Може і не розглядатися варіант з провокацією. Але може створитися поточна ситуація, яка складеться в результаті якоїсь надзвичайної події. Оскільки відомо, що під час навчань в Росії та в Білорусі, особливо під час спільних, виникають різного роду інциденти, в тому числі з загибеллю військових. І, наприклад, щоб не взяти провину на себе, в цьому автоматично можуть звинуватити якусь третю сторону, зокрема, і Україну,
– уточнив Коваленко.
Олександр Сушко зазначив, що спільні навчання Білорусі з Росією – це перш за все залякування, демонстрування того, що Путіну вдалося остаточно підкорити Білорусь та фактично змусити виконувати свою зовнішньополітичну програму.
Політолог нагадав, що довгий час Лукашенко тримався осторонь і навіть намагався стати посередником, тому виникли мінські домовленості свого часу. Зараз він потрапив у таку ситуацію, коли шансів на самостійну гру в нього не залишилося, і він грає "по нотах Путіна". Зрозуміло, що однією зі складових є участь у "брязканні зброєю", погрозах і агресивній поведінці.
Британія перекидає до України протитанкові системи: дивіться відео