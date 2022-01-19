Угроза вторжения России: Лукашенко играет по нотам Путина, а Кремль готовит кровавые провокации
Источник:24 канал
По данным разведок Украины, США и некоторых европейских стран, Россия готовит провокации. Аналитики уверены, что Москва может организовать различные инциденты, в частности, против гражданского населения и инфраструктуры, чтобы затем ввести так называемые "миротворческие войска" в Украину.
Может ли Кремль решиться на полномасштабное вторжение в Украину и на что он готов пойти ради этого – сайт 24 канала узнавал у экспертов.
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Атмосфера на Донбассе
Военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что атмосфера на Донбассе сейчас угрожающая и опасная. Однако если говорить о вероятных провокациях от Российской Федерации, то событие против российских военных для Владимира Путина не столь важно, поскольку "на Донбассе их нет".
У них этот догмат вечен. Поэтому организовать какую-то провокацию на оккупированной части Донбасса против российских военных – это фактически разоблачить самих себя. Провокация будет осуществляться в первую очередь против гражданского населения. В частности, против тех, кто в течение этого времени получил российские паспорта.
Специалист добавил, что в конце 2021 года министр обороны РФ Сергей Шойгу ретранслировал фейк о том, что "Вооруженные Силы Украины применяют на Донбассе химическое оружие". Поэтому "марионетки оккупационных сил на Донбассе, в частности, так называемое руководство так называемых "ЛДНР", а также пропагандистские СМИ – российские и локальные, ретранслируют его постоянно".
Никакой фактажности и подтверждения этому нет. Поэтому этот фейк без проблем на протяжении восьми лет уже развеивался. Сейчас он выходит совсем на другой уровень, на уровень министра обороны. Это, фактически, официальный представитель высокого раунда, который несет такую чушь. О чем это говорит? Это говорит о том, что если человек ретранслирует фейк такого уровня, то какая-то провокация подобного рода может иметь место,
– уверен Александр Коваленко.
По его мнению, это может быть сделано для того, чтобы потом российская сторона заявила, что она якобы предупреждала о "какой-то химической атаке".
Вторым этапом может стать привлечение каких-то сил. Условно их можно назвать "миротворческими" для так называемой "защиты российских граждан" на временно оккупированных территориях Донбасса.
Лукашенко может создать прецедент из разряда casus belli
Второй важный элемент прозвучал из уст Александра Лукашенко, который заявил, что к границам с Беларусью подтягиваются подразделения Национальной гвардии из "националистов-радикалов". Самопровозглашенный президент довольно часто рассказывает, что "Беларуси угрожают какие-то там радикалы, националисты и фашисты из стран Балтии, Украины, Польши". Однако в сегодняшних условиях эту риторику надо совсем по-другому воспринимать.
Беларусь в прошлом году уже показала, что она может стать эпицентром целого гуманитарного кризиса для Европы. И, фактически, если она не боится уже в открытую играть в такую "страну-террориста" на побегушках у Москвы, то она аналогично может создать прецедент из разряда casus belli именно на границе с Украиной с жертвами среди, например, белорусских пограничников, рядовых граждан или военных,
– добавил военно-политический обозреватель.
Военно-политический обозреватель Александр Коваленко / Фото из Фейсбука эксперта
По его словам, в этом и заключается проблематика, потому что в таком случае Лукашенко может обратиться за помощью к России в рамках ОДКБ и обвинить Украину в каких-то агрессивных действиях против Беларуси.
Он может привлечь инструмент ОДКБ для предотвращения какого-то эфемерного вторжения. Не факт, что другие страны-члены ОДКБ поддержат в этом вопросе Россию и Беларусь, но это уже и не важно. Важен тот факт, что в качестве основных пробивных сил могут быть использованы Вооруженные Силы Российской Федерации,
– уточнил он.
Провокации могут быть разными
Украинский политолог и общественный деятель, исполнительный директор Международного фонда "Возрождение", эксперт в сфере международных отношений, развития гражданского общества Александр Сушко заявил, что все сценарии развития действий Москвы неразрывно связаны с планом давления на международное сообщество и Украину для получения определенных уступок.
Понятно, что мы точно не знаем, является ли план получения уступок основным сценарием или основным сценарием являются непосредственно атаки против Украины. Но по крайней мере эти два процесса развиваются параллельно.
Если говорить о сценариях провокации от России, то они могут быть разными: атака на российских военных или гражданских, на транспортную инфраструктуру, жилую или какую-то другую. По мнению эксперта, провокации в отношении российской армии менее вероятные, чем атака на гражданских или инфраструктуру.
Они могут взорвать и жилой дом, и газопровод. Сделать это могут и на временно оккупированной территории Донбасса, а могут даже в Москве. Они так начинали чеченскую войну. Это определенный код и обычная модель – взорвать жилые дома, чтобы оправдать войну. Путин с этим к власти пришел,
– рассказал политолог.
Политолог отметил, что провокации от России могут быть разными / Фото из Фейсбука эксперта
Лукашенко играет "по нотам Путина"
В Беларусь начали прибывать подразделения Вооруженных сил Российской Федерации для участия в военных учениях "Союзная решимость – 2022", которые состоятся с 10 по 20 февраля. По данным Минобороны Беларуси, во время учений отработке подлежат следующие вопросы:
- усиление участков государственной границы на возможных направлениях незаконного проникновения на территорию Республики Беларусь вооруженных групп боевиков;
- перекрытие каналов доставки оружия, боеприпасов и других средств;
- поиск, блокирование и уничтожение незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп противника в назначенных зонах ответственности;
- организация взаимодействия и всестороннего обеспечения.
Военная техника / Фото Минобороны Беларуси
Поскольку учения сами по себе уже предусматривают определенный контингент в повышенной боевой готовности на том участке и в том направлении, где они проходят. К тому же в рамках учений могут быть осуществлены разного рода провокации, в которых могут обвинять каких-то "агентов НАТО, СБУ, разведки Украины".
Может и не рассматриваться вариант с провокацией. Но может создаться текущая ситуация, которая сложится в результате какого-то чрезвычайного происшествия. Поскольку известно, что во время учений в России и в Беларуси, особенно во время общих, возникают различного рода инциденты, в том числе с гибелью военных. И, например, чтобы не взять вину на себя, в этом автоматически могут обвинить какую-то третью сторону, в частности, и Украину,
– уточнил Коваленко.
Александр Сушко отметил, что совместные учения Беларуси с Россией – это прежде всего запугивание, демонстрация того, что Путину удалось окончательно покорить Беларусь и фактически заставить выполнять свою внешнеполитическую программу.
Политолог напомнил, что долгое время Лукашенко держался в стороне и даже пытался стать посредником, поэтому возникли Минские договоренности в свое время. Сейчас он попал в такую ситуацию, когда шансов на самостоятельную игру у него не осталось, и он играет "по нотам Путина". Понятно, что одной из составляющих является участие в "игрой оружием", угрозах и агрессивном поведении.
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