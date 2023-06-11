Лукашенко хотів ввести армію в Україну: що стало на заваді

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні білоруський диктатор Олександр Лукашенко планував взяти участь у "параді перемоги" в Києві. На заваді його планів стали ЗСУ та спротив всередині білоруської армії.

Про це 24 Каналу розповів головний редактор білоруського "Єврорадіо" Павло Свердлов. За його словами, Лукашенко планував, що російська армія візьме Київ за 3 – 4 днів, а білоруська долучиться на етапі придушення спротиву.

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Ідеологія Лукашенка обернулась проти нього

Плани Путіна та Лукашенка розбились об міць і силу духу українського народу та героїзм наших Збройних Сил. Крім цього, на білоруську армію вплинуло звернення колишнього командира білоруських десантників Валерія Сахащика.

Він має великий авторитет серед білоруських військових,

– наголосив Свердлов.

Також білоруська ідеологія неучасті у збройних конфліктах обернулась проти влади Лукашенка. Ідея війни та ще й проти українців викликала спротив серед білорусів. Вони досі вважають українців братнім народом, хоча режим Лукашенка суттєво зіпсував ставлення українців до білорусів.

Між КДБ та армією конфлікт

Журналіст зазначив, що білоруське КДБ здійснював певний час тиск на армію. Але у КДБістів вистачає роботи: населення має серйозні протестні настрої, а ще потрібно слідкувати за кордонами й місцевими чиновниками.

"Армія, МВС та КДБ Білорусі перебувають у не дуже приязних стосунках між собою. Ставлення до чекістів у армії недобре. Їх сприймають як людей, яких "спускають зверху" і, які лізуть у не свої справи. Тому, вони не змогли шантажувати армію і зустріли спротив військових", – додав Свердлов.

Що відомо про намір Лукашенка залучити білоруську армію до війни