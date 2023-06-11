Лукашенко хотел ввести армию в Украину: что помешало

В начале полномасштабного вторжения России в Украину белорусский диктатор Александр Лукашенко планировал принять участие в "параде победы" в Киеве. Помешали его планам ВСУ и сопротивление внутри белорусской армии.

Об этом 24 Каналу рассказал главный редактор белорусского "Еврорадио" Павел Свердлов. По его словам, Лукашенко планировал, что российская армия возьмет Киев за 3 – 4 дня, а белорусская присоединится на этапе подавления сопротивления.

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Идеология Лукашенко обернулась против него

Планы Путина и Лукашенко разбились о мощь и силу духа украинского народа и героизм наших Вооруженных Сил. Кроме того, на белорусскую армию повлияло обращение бывшего командира белорусских десантников Валерия Сахащика.

Он имеет большой авторитет среди белорусских военных,

– подчеркнул Свердлов.

Также белорусская идеология неучастия в вооруженных конфликтах обернулась против власти Лукашенко. Идея войны, да еще и против украинцев, вызвала сопротивление среди белорусов. Они по-прежнему считают украинцев братским народом, хотя режим Лукашенко существенно испортил отношение украинцев к белорусам.

Между КГБ и армией конфликт

Журналист отметил, что белорусский КГБ оказывал определенное время давление на армию. Но у КГБистов хватает работы: у населения есть серьезные протестные настроения, а еще нужно следить за границами и местными чиновниками.

"Армия, МВД и КГБ Беларуси находятся в не очень дружественных отношениях между собой. Отношение к чекистам в армии нехорошо. Их воспринимают как людей, которых "спускают сверху" и лезут в не свои дела. Поэтому они не смогли шантажировать армию и встретили сопротивление военных", – добавил Свердлов.

Что известно о намерении Лукашенко привлечь белорусскую армию к войне