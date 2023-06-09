Об этом 24 Каналу рассказал белорусский оппозиционер и заместитель председателя Объединенного переходного Кабинета Белоруссии Павел Латушко. Он добавил, что против Беларуси, которая во всем поддерживает страну-террористку, тоже следует внедрять санкции.
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Самая богатая семья в Беларуси – это семья самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, его сына Виктора и Дмитрия. Это люди, которые зарабатывают на коррупционных схемах. Часть денег поступает в государственный бюджет. Прежде всего на развитие военно-промышленного комплекса и строительство тюрем.
"Лукашенко нужно лишить денег на войну", – подчеркнул белорусский оппозиционер.
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Китай оказывает давление на белорусскую экономику
Достаточно неожиданно Лукашенко получил "удар между ног" от главного союзника – Китая. В частности, он снизил стоимость на калийные удобрения по сравнению с 2022 годом на 283 доллара.
Как отметил Латушко, после таких событий Беларусь заявила, что это "нечестная игра на рынке и Китай раскалывает договоренности".
Пекин выбрал не Беларусь, ведь Лукашенко создает проблемы с транзитом да еще и разрешил размещать ядерное оружие в стране. Именно поэтому Китай решил оказывать давление на белорусскую экономику.
Калий уже упал в цене до довоенного периода, поэтому те, кто защищают в Европейском Союзе снятие санкций с Белоруськалий потеряли главный аргумент. Мы надеемся, что сейчас будет пробита эта ситуация в Брюсселе и санкционный пакет в отношении Лукашенко примут,
– сказал белорусский оппозиционер.
Невозможно внедрять разные санкции в отношении России и Беларуси, когда есть единый экономический рынок так называемого "союзного государства" и единая таможня. Ведь в таком случае весь товарный поток идет через эту дыру (Беларусь – 24 Канал). Поэтому нужно применять единый подход.
Позиция Китая по поводу войны в Украине
- В годовщину полномасштабного вторжения 24 февраля 2023 года от МИД КНР появился так называемый мирный план. 12 пунктов скорее является позицией Китая относительно реагирования на агрессию России.
- Глава Минобороны Алексей Резников сообщил, что Украина готова принять предложение Китая по поводу возможного посредничества страны в окончании войны, если Пекин заставит Путина покинуть все оккупированные территории.
- На саммите безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре Китай откровенно заявил, что в войне России против Украины на самом деле должны НАТО и европейской архитектуры безопасности.