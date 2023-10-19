Через більш ніж 20 місяців війни: Лукашенко звільнив посла Білорусі в Україні

Самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко звільнив посла Ігоря Скола, який представляв інтереси країни у нашій державі. Зокрема, це рішення Лукашенко ухвалив через понад 20 місяців після початку війни.

Про це повідомляють білоруські ЗМІ. Водночас достеменні причини такого рішення невідомі, передає 24 Канал.

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Лукашенко звільнив посла Білорусі в Україні

Самопроголошений президент Білорусі 19 жовтня своїм указом постановив звільнити посла Ігоря Сокола. Цей документ Лукашенко вже підписав і він набрав чинності.

Разом зі звільнення Сокола Лукашенко також постановив звільнити з посади посла Білорусі в Естонії В'ячеслава Качанова. Які були причини цього рішення представники Лукашенка – не розкрили.

Варто зазначити, що Сокол виїхав з України 19 березня 2022 року, коли заявив, що посольство Білорусі в Україні повністю завершило евакуацію своїх співробітників.

Тоді ж на прикордонному переході Могилів-Подільський український прикордонник спробував вручити білоруському послу "30 срібняків" для тодішнього голови білоруського Державного прикордонного комітету Білорусі Анатолія Лаппо.

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Раніше Зеленський звільнив посла України в Білорусі

Володимир Зеленський 22 червня підписав указ про звільнення Ігоря Кизима з посади посла України у Білорусі. Водночас нового дипломатичного представника президент не призначив.

Ігоря Кизима призначили послом у Білорусі у 2017 році. Уже 18 квітня 2023 року його викликали у Київ для консультацій після того, як Лукашенко зустрівся з ватажком терористичного формування "ДНР".

Після того Кизим не повертався у Мінськ. Варто зазначити, що дипломатичні відносини між Україною й Білоруссю наразі не розірвані.

30 срібняків – алюзія на біблійський сюжет, коли Юда отримав 30 срібних монет за зраду Ісуса Христа. Зокрема, Юда підвів римських воїнів до місця перебування Ісуса та інших учнів у Гетсиманському саду і вказав на нього поцілунком.