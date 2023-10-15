Заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко пояснив 24 Каналу, що для Лукашенка є певні ризики. Білоруський диктатор може опинитися у складній ситуації.
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Загрози для Лукашенка
Павло Латушко зазначив, що зараз Путін використовує фінансовий важіль. Лукашенко не отримує кредитних ресурсів, тому білоруська економіка перебуває у жахливому стані. Самопроголошений лідер намагається досягнути знаття санкцій, але для цього він повинен виконати деякі умови: звільнити усіх політичних в'язнів, припинити репресії у країні, покарати винних і оголосити вибори.
Крім того, зараз у Білорусі тривають виборчі кампанії умовних виборів у парламент Лукашенка у лютому 2024 року. Також на 2025 рік заплановані президентські вибори у Білорусі. Кремль буде використовувати ці виборчі кампанії.
Руками Лукашенка вони знищили національну частину суспільства, проєвропейську частину, посадивши у тюрми та викинувши з країни, ліквідували усі опозиційні політичні партії, 1 440 організацій, які співпрацювали з Європою, США, незалежні ЗМІ. Цей розчищений майданчик виявився доступним для росіян,
– пояснив він.
Замість ліквідованих організацій у Білорусі прийшли російські. У певний момент Лукашенко зрозумів загрозу для себе. Білоруський диктатор може потрапити у дуже складну ситуацію.
Латушко про загрози для Лукашенка: дивіться відео
Останні новини Білорусі
- Центр національного спротиву 10 жовтня повідомив, що спецслужби Росії та Білорусі готують новий теракт. Ворожі агенти планують скинути вибухівку з безпілотника на білоруську нафтобазу "Брестоблнефтепродукт" неподалік населеного пункту Прилуки Брестської області. Звинуватити у цьому хочуть Україну. Зазначається, що ворожі спецслужби вже досягнули відповідних домовленостей.
- Представник ГУР МО Андрій Юсов заявив, що навіть якщо цей план реалізують, очікуваних результатів Кремль все одно не отримає. Очевидно, Владімір Путін буде штовхати Білорусь до все більшої "співпраці".
- Росіяни продовжують незаконно вивозити українських дітей до Білорусі. Вони депортували понад 2 тисячі українських дітей, їхня кількість постійно зростає. Нещодавно до дітей з Лисичанська та Сєвєродонецька, яких силоміць утримує режим Лукашенка, привели іноземних дипломатів.