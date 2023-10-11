Андрій Юсов – представник ГУР МО – в ефірі телемарафону заявив, що мовиться, зокрема, про оприлюднення інформації на випередження. Головне – що це вже не нові методи. Білоруси чудово розуміють, хто за цим стоїть.

Зверніть увагу Він невеликий "калібр", – Юсов сказав, як Росія використає українського зрадника-прикордонника

За словами Юсова, навіть якщо таке реалізують, очікуваних результатів росіяни не отримають. Вочевидь, режим Путіна розуміє, що варіантів для маневру не так багато, тому Білорусь штовхатимуть до все більшої "співпраці".

Що казали у Центрі національного спротиву

У Центрі національного спротиву заявили, що Росія планує скоїти теракт на території Білорусі. Агенти країни-терористки можуть скинути вибухівку на нафтобазу, розташовану на білоруській території. Звинуватити у цьому, звичайно, планують Україну.

Між російською ФСБ та білоруським КДБ досягнуто домовленостей провести операцію "під чужим прапором" проти одного з об'єктів на території Білорусі з подальшим звинуваченням у цьому української сторони,

– мовиться у повідомленні.

Атаку можуть скоїти на території "Брестоблнефтепродукту" у Брестській області.