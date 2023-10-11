Андрей Юсов – представитель ГУР МО – в эфире телемарафона заявил, что говорится, в частности, об обнародовании информации на опережение. Главное – это уже не новые методы. Белорусы прекрасно понимают, кто за этим стоит.

Обратите внимание Он небольшой "калибр", – Юсов сказал, как Россия использует украинского предателя-пограничника

По словам Юсова, даже если такое реализуют, ожидаемые результаты россияне не получат. Очевидно, режим Путина понимает, что вариантов для маневра не так много, поэтому Беларусь будут толкать ко все большему "сотрудничеству".

Что говорили в Центре национального сопротивления

В Центре национального сопротивления заявили, что Россия планирует совершить теракт на территории Беларуси. Агенты страны-террористки могут сбросить взрывчатку на нефтебазу, расположенную на белорусской территории. Обвинить в этом, конечно, планируют Украину.

Между российской ФСБ и белорусским КГБ достигнуты договоренности провести операцию "под чужим флагом" против одного из объектов на территории Беларуси с последующим обвинением в этом украинской стороны,

– говорится в сообщении.

Атаку могут совершить на территории "Брестоблнефтепродукта" в Брестской области.