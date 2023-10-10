Об этом 24 Каналу сказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, отметив, что Россия будет пытаться использовать предателя прежде всего, в информационной спецоперации против Украины.

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Что известно о предателе-пограничнике

Руслан Сыровой родился в Луганске, с июня 2022 года служил пограничником-связистом на Закарпатье. Недавно оказалось, что он работал на спецслужбы России и в настоящее время предатель находится в Москве.

По предварительным данным, у предателя не было доступа к государственной тайне. Государственное бюро расследований уже заочно сообщило ему о подозрении в дезертирстве. На очереди объявление о подозрении в государственной измене.

Мог ли предатель-пограничник навредить Украине

Представитель Главного управления разведки отметил, что любые подобные факты досадны и болезненны для Украины и Сил безопасности и обороны. Хотя его персона незначительного "калибра", но все же он определенным образом пригодится России.

"Калибр" чрезвычайно невелик и навредить особо не мог,

– сказал Юсов.

Однако, отметил он, независимо от "калибра", Россия будет пытаться использовать предателя в различных спецоперациях против Украины, прежде всего, в информационной.

В ГУР сказали, мог ли предатель-пограничник навредить Украине: смотрите видео

Ведь, по его словам, кому-то нужно выйти и с серьезным выражением лица подтвердить весь бред Скабеевой, Пескова или следственного комитета России. Для этого и используют украинского предателя.

Юсов предполагает, что беглый пограничник будет расходным материалом для России. А использовав его, могут организовать имитационное покушение вроде бы со стороны Украины, после чего просто ликвидируют.

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